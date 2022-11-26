Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны Армении сообщает, что Минобороны Азербайджана распространяетинформацию о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской пограничной зоны 26 ноября с 00:05 до 00:20 часов, не соответствует действительности.

Как сообщило рано утром министерство обороны Армении, в ночь с 25 на 26 ноября подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций.