Главы уполномоченных органов стран ЕАЭС и профильные министры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках третьего заседания Совета по агропромышленной политике Союза обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности, а также проблемы и перспективы взаимодействия. Армянская сторона в формате видеоконференции также приняла участие в этом заседании, о чем сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Ваан Керобян, пояснив, что вместе с ним в обсуждениях участвовали замминистра экономики Арман Ходжоян и директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

В ходе заседания, по словам главы Минэкономики, участники обсудили как текущую ситуацию, связанную с продовольственной безопасностью в евразийском пространстве, так и проблемы, перспективы развития, уровень обеспечения сельского хозяйства материально-техническими ресурсами.

«Во время своего выступления я отметил, что правительство Армении предпринимает меры для увеличения объемов сельскохозяйственного производства, их интенсификации и индустриализации. С этой целью была принята Стратегия экономического развития сельского хозяйства на 2020-2030 гг., в которой представлены основные приоритеты государства в сельскохозяйственной сфере, определены первоочередные задачи и план действий по реализации стратегии», — рассказал В.Керобян.

Что касается евразийского пространства в целом, то агропромышленный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики ЕАЭС. При этом вопрос бесперебойного снабжения населения Союза качественными и безопасными продуктами питания стал особенно чувствительным на фоне пандемии COVID-19 и нестабильности международных рынков. Именно в ответ на эти вызовы в ЕАЭС были утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности, что стало серьезным шагом для формирования реальных механизмов стабилизации продовольственного рынка, обеспечения гарантированных взаимных поставок, а также устранения имеющихся барьеров и ограничений на общем аграрном рынке ЕАЭС.

ЕЭК может выступить координатором

На самом деле, говоря о продовольственной безопасности в ЕАЭС, имеется в виду коллективная продовольственная безопасность Союза. Это значит, что государства-члены обеспечивают основными видами продукции и себя, и своих партнеров. К примеру, по словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, очень важно учитывать, что природно-климатические условия в той же России или Беларуси не сопоставимы с армянскими. Потому что тех возможностей для производства продукции, которые есть там, здесь, естественно, нет — и наоборот.

«Если мы говорим о продовольственном обеспечении, Республика Армения на сегодняшний день по основным видам продукции себя не обеспечивает, мы все отлично это знаем. Армения импортирует растительное масло практически на 100%, плюс 80% мяса птицы, зерно больше, чем наполовину. В этом плане, конечно, страна очень зависима, прежде всего, от партнеров по ЕАЭС», — отметил А.Камалян.

К слову, Россия, являющаяся основным производителем сельхозпродукции в ЕАЭС, как раз поддерживает тезис коллективно-продовольственной безопасности. Активно продвигается в развитии этого направления и ЕЭК. Так, на недавнем межправительственном совете было дано поручение о подготовке балансов по основным видам сельскохозяйственной продукции, производимой в странах ЕАЭС.

«Иначе говоря, если Армении понадобится полмиллиона тонн зерна, то другие страны ЕАЭС, где есть излишек зерна, обеспечивают его поставки в Армению», — уточнил представитель ЕЭК.

Однако на сегодня пока что имеется немало проблемных вопросов. Поэтому в рамках последнего заседания Совета по агропромышленной политике Союза, как отметили нам в пресс-службе ЕЭК, стороны договорились продолжить совместную работу по проведению мониторинга обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также формированию совместных индикативных балансов спроса и предложения.

«На заседании также был рассмотрен вопрос обеспечения сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, что в значительной степени определяет устойчивость сельского хозяйства в условиях высокой турбулентности на глобальном продовольственном рынке», — уточнили в ЕЭК, добавив, что в настоящее время на рынок ЕАЭС из третьих стран ввозятся значительные объемы семян и посадочного материала, племенной продукции, ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и оборудования. Плюс сохраняется высокая зависимость от импорта семян по таким важнейшим культурам, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощи.

«Евразийская экономическая комиссия может выступить координатором решения вопросов материально-технического обеспечения отрасли, подготовив совместно с государствами-членами ЕАЭС действенные механизмы для эффективного взаимодействия и реализации совместных кооперационных проектов», — подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Импортозависимость пока на высоком уровне

В то же время, по оценкам ЕЭК, результаты работы агропромышленного комплекса способствовали повышению уровня обеспеченности ЕАЭС основными видами сельхозпродукции и продовольствия. Так, в 2021 году этот показатель составил 93%. Анализируя структуру списка продовольствия, в Комиссии указали на то, что страны интеграционной «пятерки» полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле, растительных маслах, сахаре и яйцах за счет собственного производства. Отмечается лишь недостаток фруктов и ягод.

Однако на территорию Евразийского экономического союза все еще ввозятся значительные объемы высокотехнологичных средств производства для растениеводства и животноводства. Если говорить цифрами, то в 2021 году таких товаров было импортировано на сумму более 5 млрд долларов.В прошлом году главы государств ЕАЭС дали старт новому этапу развития единого рынка семян, определив направления дальнейшей унификации в этой сфере до 2026 года. На сегодня в Союзе действует Соглашение об обращении семян, которое позволит сократить зависимость от импорта и повысить обеспеченность собственными средствами производства.

Кстати, в ЕАЭС уже наметилась тенденция роста взаимной торговли семенами, объем которой достиг порядка 100 млн долларов по итогам прошлого года. Но наряду с этим импортозависимость по семенам все еще остается на достаточно высоком уровне, особенно по сахарной свекле, кукурузе, масличным культурам и т.д. Кстати, на тему импортозависимости по семенам министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК говорил и ранее, указывая на то, что в ЕАЭС существует огромный дефицит семян.

«Мало кто знает, что Евразийский союз испытывает крупный дефицит семян (и зерновых, и овощебахчевых, и других культур) и завозит их примерно на один миллиард долларов в год. К примеру, Беларусь, которая выращивает большие объемы сахарной свеклы, завозит семена из-за границы. Но не потому, что не может производить их сама, а потому, что в этой климатической зоне не вызревают эффективные семена. Точно так же импортируются семена рапса, кукурузы, сои и ряда других культур. Здесь, возможно, Армения и не может предложить замену. Однако есть позиция, которая республике точно по силам — это семена овощных культур», — ровно год назад заявил министр ЕЭК в эфире радио Sputnik Армения, добавив, что в общей сложности ЕАЭС импортирует семена овощей на сумму примерно 120-130 млн долларов в год.

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Конечно же, рынок в более чем сто миллионов долларов достаточно большой, а по меркам Армении — практически неисчерпаемый. Хорошая новость в том, что эти самые 120-130 млн долларов весят чуть более одной тысячи тонн. И для того, чтобы эти объемы произвести большие территории земли не нужны. По сути, это означает, что Армения вполне может стать крупным поставщиком семян овощей для всего Евразийского экономического союза, заключил А.Камалян.