Чемпионат мира по футболу в Катаре плавно приближается к экватору. В четырех квартетах уже завершились матчи группового этапа и определились первые пары 1/8 финала. На этой стадии встретятся сборные Нидерландов и США, Аргентины и Австралии, Англии и Сенегала, Франции и Польши. Участие в плей-офф обеспечили также сборные Бразилии и Португалии. Остальные участники плей-офф станут известны в ближайшие дни.

Группа А.

Нидерланды — 7, Сенегал — 6, Эквадор — 4, Катар — 0 очков.

В этом квартете почти все сложилось в соответствии с прогнозами. Сборная Нидерландов, подтвердив статус фаворита, финишировала на первом месте. А вторую путевку в плей-офф в очном противостоянии с Эквадором оформила сборная Сенегала, которая, в отсутствие своего травмированного лидера Садио Мане, сумела повторить собственное историческое достижение 20-летней давности — выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Впрочем, на наш взгляд, по игре южноамериканцы больше заслуживали продолжения борьбы.

Расклад перед заключительным туром был такой: победа над Катаром гарантировала сборной Нидерландов первое место в подгруппе. Европейцев, скорее всего, устроила бы и ничья, но при определенном результате параллельного матча между Эквадором и Сенегалом. В свою очередь, эквадорцам для выхода в следующую стадию достаточно было сыграть вничью, обеспечивающую им твердое второе место. А победа над Сенегалом при условии потери очков Нидерландами позволила бы Эквадору выйти в плей-офф даже с первого места. Оптимальным результатом для Сенегала была победа над тем же Эквадором, гарантированно выводившая их в плей-офф. В этом случае африканцы могли оказаться даже на первом месте, а эквадорцы – на втором (при победе Катара над голландцами с разницей в пару голов). При ничьей Сенегалу пришлось бы рассчитывать на поражение Нидерландов от Катара, которая после поражений в двух стартовых матчах стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф. Впрочем, фантастической развязки не получилось.

Нидерланды — Катар 2:0

Голы: Коди Гакпо, 26 (1:0), Френки де Йонг, 49 (2:0).

Голландцы с самого начала не оставили сомнений в своем превосходстве. Уже на 26-й минуте Коди Гакпо с передачи Дави Классена открыл счет, став, как утверждают статистики, первым игроком в истории сборной Нидерландов, отличившимся во всех трёх матчах группового этапа чемпионата мира. А в самом начале второго тайма Френки де Йонг, успев на добивание после удара Мемфиса Депая, удвоил результат. Чуть позже европейская команда забила и третий гол, однако он не был засчитан, так как видеоповтор показал, что Гакпо подыграл себе рукой, прежде чем вывел партнера один на один с вратарем соперника. А в компенсированное время мяч после мощного удара вышедшего на замену Стевена Бергхейса попал в перекладину.

Как сообщает Opta, эта победа позволила наставнику голландцев Луи ван Галу установить новый мировой рекорд. Он провел десятый матч подряд на чемпионатах мира без поражений (без учета матчей с дополнительным временем и сериями пенальти) – 7 побед и 3 ничьи. Прежний рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1934-38 годах одержал со сборной Италии 8 побед при одной ничьей.

Эквадор — Сенегал 1:2

Голы: Исмаила Сарр, 44 — с пенальти (0:1), Мойсес Кайседо, 67 (1:1), Калиду Кулибали, 70 (1:2).

Возглавляемая Густаво Альфаро эквадорская сборная провела первый тайм с явным стремлением к ничейному результату. Сенегальцы же, наоборот, уже к 8-й минуте создали два голевых момента. Однако, успеха африканцы добились только под занавес первого тайма: Исмаила Сарр заработал пенальти и сам же уверенно реализовал его. После перерыва с оглядкой на результат играли уже сенегальцы, позволявшие эквадорцам раз за разом создавать опасные моменты. И на 67-й минуте Мойсес Кайседо после розыгрыша углового сравнял счет. Равновесие сохранилось всего три минуты — Калиду Кулибали со стандарта забил победный гол. Действующий чемпион Африки сборная Сенегала во второй раз в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Группа В.

Англия — 7, США — 5, Иран — 3, Уэльс — 1 очко.

Перед заключительным туром все четыре сборные этой подгруппы сохраняли шансы на выход в плей-офф. Сборную Англии в матче с Уэльсом вполне устраивала ничья. А перспективы валлийцев выглядели весьма призрачными: им необходимо было не просто победить англичан, а добиться победы с разницей минимум в четыре мяча и надеяться на то, что США и Иран сыграют вничью. А ведь Уэльс в последний раз обыгрывал англичан, не поверите, в 1882 году. Сборным США и Ирана также нужно было играть на победу, выводящую их в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи. Впрочем, иранцев устраивала и ничья (при условии, что Уэльс не победит Англию).

Уэльс — Англия 0:3

Голы: Маркус Рэшфорд, 50 (0:1), Фил Фоден, 52 (0:2), Маркус Рэшфорд, 68 (0:3).

Англичане не нарушили 140-летнюю традицию и уверенно разобрались с соседями. Подопечные Гарета Саутгейта имели внушительное территориальное преимущество, которое, однако, сумели материализовать только после перерыва. Дублем отметился Маркус Рэшфорд, впервые на текущем чемпионате мира вышедший на поле в стартовом составе англичан.

Иран — США 0:1

Гол: Кристиан Пулишич, 38.

Самый политизированный матч нынешнего мирового первенства, как и ожидалось, получился бескомпромиссным. В первом тайме инициативой владели американцы, сумевшие выйти вперед в счете. На 38-й минуте в результате красивой многоходовой комбинации Пулишич одним касанием направил мяч в сетку ворот. Кстати, в этом эпизоде хавбек «Челси» получил травму и после перерыва на поле не появился. Во втором тайме ход игры диктовали уже иранцы, создавшие, но так и не реализовавшие, ряд выгодных моментов. Подопечные Карлуша Кейруша проявили характер, но этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы. А португальский специалист после этого поражения подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана.

Группа С.

Аргентина — 6, Польша — 4, Мексика — 4, Саудовская Аравия — 3 очка.

Результаты матчей первого тура до предела раскрутили ситуацию в этой подгруппе, в которой, казалось, ничего особенного не ожидалось. Напомним, что на старте саудовцы сенсационно обыграли аргентинцев, а поляки и мексиканцы разошлись нулевой ничьей. В заключительном туре Аргентине необходимо было победить Польшу, хотя южноамериканцев могла устроить и ничья, при условии, что Саудовская Аравия не обыграет Мексику. Польской сборной для выхода в плей-офф хватало ничейного результата и даже поражения, что, в итоге, и случилось. Ну, а арабы и мексиканцы в очном поединке должны были стремиться к победе — желательно с крупным счетом.

Польша — Аргентина 0:2

Голы: Алексис Макаллистер, 47 (0:1), Хулиан Альварес, 68 (0:2).

На 39-й минуте аргентинец Лионель Месси не реализовал пенальти: мяч отбил вратарь поляков Войцех Щенсны.

Первый тайм завершился без голов. При том, что аргентинцы были близки к успеху. Наиболее реальный шанс упустил Лионель Месси, не сумевший с 11-метровой отметки переиграть польского голкипера. Сборная Польша ничем особенным не отметилась. А вот после перерыва Маккалистер и Альварес обеспечили Аргентине столь желанную победу, которая, в итоге, не очень огорчила и футболистов сборной Польши.

Саудовская Аравия — Мексика 1:2

Голы: Энри Мартин, 48 (0:1), Луис Чавес, 52 (0:2), Салем Аль-Давсари, 90+5 (1:2).

Мексиканцы хотя и разобрались с саудовцами, но покинули чемпионат мира. «Ацтекам» не хватило пару голов. В первом тайме мексиканцы, имея подавляющее территориальное и игровое преимущество, не создали 100-процентных голевых моментов. Затем ситуация кардинально изменилась. Сначала Энри Мартин метким ударом замкнул передачу Монтеса во вратарскую площадку соперника, а через четыре минуты Луис Чавес мастерски реализовал штрафной удар. Чуть позже судьи отменили гол Лосано, посчитав, что он был забит из офсайда. В конце матча по той же причине не был засчитан также гол Антуна. А в компенсированное время саудовец Салем Аль-Давсари, сократив разрыв в счете, окончательно похоронил надежды мексиканцев на продолжение борьбы. Мексика только по разнице забитых и пропущенных голов, а также по количеству карточек уступила полякам второе место в подгруппе.

Группа D.

Франция — 6, Австралия — 6, Тунис — 4, Дания — 1 очко.

В этой подгруппе действующий чемпион мира сборная Франции досрочно обеспечила выход в 1/8 финала. На вторую путевку претендовали команды Дании, Туниса и Австралии. Последним для спокойной жизни необходима была победа. Ничья также могла вывести австралийцев в плей-офф при условии крупного поражения Туниса от Франции. Датчане и тунисцы же могли рассчитывать только на победу — желательно с большой разницей голов.

Тунис — Франция 1:0

Гол: Вахби Хазри, 58.

В этой игре наставник французов Дидье Дешам провел заметную ротацию состава и предоставил своим лидерам отдых перед решающими матчами. В необычном составе игра сборной Франции сильно поблекла. Тунисцы же выглядели более интересно и в начале второго тайма забили-таки вожделенный гол. После пропущенного гола наставник французов все же бросил в бой своих лидеров — Мбаппе, Гризманна и Дембеле, которые существенно усилили игру. На исходе компенсированного времени Гризманн даже забил гол, который, однако, был отменен из-за офсайда. И все же, победа не позволила Тунису впервые в своей истории оказаться в плей-офф чемпионата мира. Их опередили австралийцы.

Австралия — Дания 1:0

Гол: Мэтью Леки, 60.

Австралийцы, особо не впечатлив, все же добились своей цели. Датчане же, особенно во втором тайме, выглядели неубедительно.