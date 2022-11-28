В субботу, 26 ноября, в Академии шахмат Армении (АША) состоялся IV этап Гран-при между корпорациями.

Вадим Мкртчян (1-я доска)

Турнир состоит из V этапов, последний из которых состоится 17 декабря. Организатором мероприятие выступили АША и торговая марка «Door» компании ArLeAM.

На старт вышли 15 команд (4 + 1), представлявшие различные отечественные отрасли, в их числе сборная Союза журналистов Армении.

За шахматную доску сели Вадим Мкртчян и Рубен Маргарян (оба – Газета «Голос Армении»), Арарат Петросян (Газета — «Республика Армения») и Ара Налбандян (Sputnik Армения).

Участники очередного этапа сыграли 6 туров при контроле времени 10 минут на партию (с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход).

Первое место заняла команда «Палата адвокатов РА-1» – 11 командных очков (17 очков). Второе место досталось команде «Софт Констракт-1» – 10 (16,5), третьей стала дружина Национального политехнического университета – 8 (15).

Арарат Петросян (2-я доска)

Сборная журналистов на этот раз разделила 4-7 места с 7 командными очками (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). В общей сложности набрали 13,5 личных очков, заняв 5-е место по дополнительным показателям.

Рубен Маргарян (3-я доска)

Отметим, что журналисты на этот были очень близки, как минимум, к призовому II месту, все решилось буквально в последней партии заключительного матча, в которой один из представителей команды потерпел досадное поражение в 100% выигранной позиции.

Очки в копилку сборной СМИ принесли Вадим Мкртчян (1 из 6), Арарат Петросян (3,5 из 6), Рубен Маркарян (4 из 6) и Ара Налбандян (5 из 6). Последний показал второй результат на четвертой доске.

При подведении итогов будут учитываться три лучших результата каждой команды на 5 этапах Гран-при. Это правило позволяет им вступать в борьбу на любом этапе по выбору.

Шахматный Гран-при проводится второй год подряд.

В 2021 году на разных этапах турнира в общей сложности участвовало около 40 команд, представлявших различные сферы (запрещено участвовать только командам шахматных спортшкол и игрокам с национальным или международным рейтингом выше 2300 пунктов).

Ара Налбандян (4-я доска)

Главное условие для участия – начать работать в данной компании или стать членом организации не позднее, чем с 1 января текущего года.