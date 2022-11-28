Правительство Швейцарии для оказания содействия приграничным общинам Армении выделит Всемирной продовольственной программе ООН 960 000 швейцарских франков.

Как сообщает «Арменпресс», 28 ноября в рамках Соглашения о сотрудничестве между Швейцарским агентством развития и сотрудничества и Всемирной продовольственной программой ООН Швейцария окажет незамедлительную гуманитарную и долгосрочную экономическую помощь областям Гегаркуник, Вайоц Дзор и Сюник. Гуманитарная программа REBCA, рассчитанная на 12 месяцев, восстановит средства к существованию людей, проживающих в приграничных населенных пунктах Армении, и предоставит экономические ресурсы для повышения устойчивости к кризисным ситуациям. Проект нацелен на 15 приграничных населенных пунктов, затронутых конфликтом, в расширенных сообществах Варденис (Гегаркуник), Сисиан (Сюник) и Джермук (Вайоц Дзор), и потребности более 1000 домохозяйств будут удовлетворены напрямую.

По словам посла Швейцарии в Армении Лукаса Розенкраца, эскалация военных действий на территории Армении создала серьезные проблемы для областей Вайоц Дзор, Гегаркуник и Сюник.

«В результате 90 000 человек оказались в достаточно сложной ситуации с точки зрения продовольственной безопасности и образа жизни. Правительство Швейцарии сформировало целую традицию в плане содействия Армении», — добавил посол.

Вернер Тут, заместитель регионального директора Швейцарского агентства по сотрудничеству на Южном Кавказе, отметил, что программа направлена на оказание экономического содействия для обеспечения долгосрочного экономического роста.

«Предварительно было отобрано более 50 населенных пунктов, 15 из них получат прямое содействия. Речь идет о 90 000 человек. В 15 населенных пунктах, затронутых конфликтом, насчитывается более 1000 домохозяйств, 4000 человек, которым будет оказана непосредственная помощь», — сказал он.

Заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян добавила, что в Программе развития ООН выделены наиболее уязвимые общины.

«Услуги будут предоставляться семьям и гражданам, проживающим в этих сообществах или подвергшимся определенному перемещению, в соответствии с логикой психосоциального регулирования. Также будут реализованы программы наращивания потенциала этих семей и программы занятости. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы программы, направленные на содействие гражданам РА, были преобразованы в программы по улучшению условий жизни и жизнеобеспечения», — сказала Татевик Степанян.

Программа REBCA, финансируемая Швейцарией, совместно разработана и реализуется WFP при участии World Vision Armenia (WVA), Фонда развития детей (CDF) и Агентства стратегического развития (SDA).

Проект будет поддерживаться и Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения, Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения и местными властями выбранных целевых регионов.