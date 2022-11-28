Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в министерстве высокотехнологической промышленности состоится обсуждение отчета о деятельности ведомства за 2022 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, заместитель министра финансов Ваге Ованнисян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, сотрудники аппарата премьер-министра, руководящий состав аппарата министерства и другие должностные лица.

В начале обсуждения Никол Пашинян отметил: “В рамках подведения итогов деятельности министерств и ведомств за 2022 год сегодня мы находимся в министерстве высокотехнологичной промышленности. Конечно, календарный год еще не закончился, но, по сути, мы можем подвести итоги сегодня, потому что то, что должно произойти в течение следующего месяца, уже должно быть запланировано и должно находиться на стадии реализации”.

Министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян сначала кратко представил текущие и предстоящие программы министерства, затем передал слово заместителям министра, координирующим различные сферы.

Затем были затронуты рейтинг Армении по Глобальному индексу инноваций, зафиксированные положительные и отрицательные показатели. Далее были представлены шаги по развитию стартапов, в частности, программа “От идеи к бизнесу”, в рамках которой предоставляются государственные гранты представившим лучшие проекты новым компаниям и оказывается помощь в их дальнейшей деятельности и в процессе выхода на рынок. Премьер-министр подчеркнул важность реализации программы и поручил ответственным лицам предпринимать последовательные шаги по повышению ее эффективности, а также отметил необходимость обеспечения высокого уровня исполнения бюджета, более широкого информирования населения о программе и расширения списка бенефициаров.

Было отмечено, что успешно реализуется программа возврата 50% подоходного налога компаниям, привлекающим новых работников с рынка труда. В рамках этой программы государство уже выделило 2,8 млрд драмов. Было доложено, что в текущем году ряд ИТ-компаний наняли более 700 сотрудников средней и высокой квалификации в рамках программы “Вуз-частный сектор”. Бюджет проекта в этом году составил 231 млн драмов, а в 2023 году он достигнет 311 млн драмов.

Было оказано содействие участию армянских компаний в международных форумах. В результате в текущем году различные армянские компании подписали с международными партнерами контракты на сумму 320 млн драмов.

Затем была затронута деятельность ЗАО “Айпост”, проводимые работы по улучшению обслуживания граждан и созданию новых отделов.

В сфере телекоммуникаций и связи в этом году началась реконструкция резервного диспетчерского пункта. Работы в этом направлении еще не завершены. Далее были затронуты вопросы обеспечения цифрового телевещания, внедрения системы цифрового интерактивного телевидения, внедрения базовой и мобильной системы радиомониторинга на территории Армении.

К 2026 году планируется обеспечить широкополосную связь и доступ к государственным цифровым услугам в 80% населенных пунктов нашей страны.

Премьер-министру были доложены шаги по развитию космической отрасли. Подчеркнув тот факт, что в этом году в космос был запущен первый армянский стратегический спутник, ответственные лица отметили, что до 2028 года наша страна планирует запустить в космос еще два армянских спутника. В 2023 году в Армении планируется создать центр управления спутниками и приемную станцию, основными функциями которых являются управление спутниками и получение космических снимков. С этой целью ведется процесс переподготовки специалистов.

Никол Пашинян подчеркнул важность осуществления последовательных шагов в этом направлении и отметил, что развитие сектора и впредь будет в центре внимания правительства.

Далее были представлены проекты и работы в сферах основания Инженерного городка, создания Национального суперкомпьютерного центра, кибербезопасности, цифровизации, а также создания национального хранилища данных.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул важность целеполагания правительства в направлении последовательного и непрерывного развития высокотехнологичного сектора, инфраструктуры связи и телекоммуникаций в Армении и отметил необходимость эффективной реализации программ. Никол Пашинян поручил ответственным лицам представить “дорожную карту” по решению поднятых в ходе сегодняшнего совещания проблем и вопросов, чтобы двигаться вперед в вышеуказанных направлениях и обеспечить развитие.