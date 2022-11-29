Предпринятый Ильхамом Алиевым демарш против участия президента Франции Эммануэля Макрона в планирующейся 7 декабря встрече в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном имеет множество объяснений и подоплек.

Во-первых, понятно, что апшеронскому диктатору, террористу и военному преступнику реально страшно иметь на переговорах дело с человеком, способным говорить ему в лицо, что он тиран и агрессор, и требовать соблюдения норм международного права, разрушая тщательно создаваемый Алиевым имидж «победителя», «миролюбца», «демократа».

Видимо, апшеронский султан, которому сошла с рук агрессия против Арцаха осенью 2020 г. и оккупация около 80% арцахской территории, надеялся, что международное сообщество промолчит и в случае его агрессивных действий в отношении Армении. Ан, нет, не прошло. Западные страны дали действиям апшеронского султана однозначную оценку — агрессор и потребовали вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Сенат Франции пошел еще дальше, призвав в принятой 15 ноября резолюции французское правительство, помимо прочего, признать Республику Арцах и ввести санкции в отношении диктаторского режима и клана Ильхама Алиева.

Не исключено, что именно в таком духе президент Франции говорил на четырехсторонней — Пашинян, Алиев, Макрон, Мишель – встрече 31 августа в Праге. А позже в эфире телеканала France 2 французский лидер назвал Карабах спорным и не признанным на международном уровне регионом, а также обвинил Азербайджан в том, что он «развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию». Отвечая на вопрос, не проявляет ли ЕС к Азербайджану какую-то особую толерантность из-за недавнего соглашения о поставках газа, Макрон отметил: «Армян мы не бросим. Франция не покупает азербайджанский газ, договора нет. Конечно, несколько европейских стран имеют газовые контракты. Что касается Франции и голоса Европы, глядя прямо вам в глаза и перед всеми нашими соотечественниками, я должен сказать, что наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть».

Во-вторых, наездом на Макрона Алиев, возможно, пытается упредить шаги французского лидера по вероятному введению санкций в отношении его семейки и окружения. Хотя трудно представить, чтобы такими дешевыми трюками можно было воздействовать на президента одной из ведущих стран Евросоюза.

Не менее важно, что выраженная президентом и Сенатом Франции позиция поддержки Армении нашла отражение в принятой по итогам 18-го саммита Международной организации Франкофонии (МОФ) в тунисском городе Джербс 21 ноября резолюции «О кризисных ситуациях в зоне франкоязычных стран, их преодолении и укреплении мира». В документе, принятом, несмотря на потуги Азербайджана посредством члена организации Албании и при поддержке Румынии и Молдовы провалить его принятие, выражается глубокая обеспокоенность недавней военной эскалацией (агрессией Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении), особенно нарушениями международного права, территориальной целостности и международного гуманитарного права в результате обострения. МОФ призывает в сотрудничестве с международными партнерами прилагать максимальные усилия к согласованному, мирному и прочному урегулированию проблем, уважая международное право, включая принципы территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, согласно Уставу ООН, и призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня. В резолюции подчеркивается важность недопущения новой эскалации и содержится призыв к полной реализации Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 г., приветствуются усилия, направленные на мирное и справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. МОФ также выразила обеспокоенность судьбой военнопленных и других удерживаемых Азербайджаном лиц, судьбой пропавших без вести, уничтожением культурного наследия и высказалась в поддержку реализации миссии ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе и сопредельных территориях.

МОФ, отметим, объединяет 54 члена, 7 ассоциированных членов, представляющих государства и правительства, а также 27 членов-наблюдателей. Очевидно, что такая поддержка Армении и соответственно осуждение политики Азербайджана не может не страшить апшеронского диктатора. Ведь это означает возможное присоединение этих государств к возможным шагам Франции в отношении Азербайджана. На этом фоне попытка Алиева оправдать провал азербайджанской дипломатии по недопущению принятия МОФ резолюции в поддержку Армении тем, что у Баку «есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе, таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным» выглядит слабо.

В-третьих, отказ Алиева от встречи с участием президента Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, — очередной повод продемонстрировать свое неприятие этого посреднического формата, ставящего под сомнение его утверждения о том, что вопрос Карабаха якобы им решен. Апшеронскому провокатору, пользуясь обострившимися в последнее время отношениями между странами-сопредседателями МГ ОБСЕ — США, Россией и Францией, удалось внести разлад в работу сопредседательства и торпедировать его работу де-факто. Хотя де-юре формат и существует, однако представители стран-сопредседателей порознь посещают Ереван и Баку для консультаций с руководителями Армении и Азербайджана по вопросам армяно-азербайджанских переговоров.

В-четвертых, официальный Баку, по большому счету, не заинтересован ни в каких переговорах. После якобы одержанной Азербайджаном победы в ходе агрессии против Арцаха осенью 2020 г. у Алиева появилась мания полководческого величия и иллюзия разгрома Армянской армии, вследствие чего он предпочитает решение всех вопросов силой. Этому, конечно, в немалой степени способствуют поддержка Турции, которая в принципе рулит Алиевым и азербайджанской армией, Израиля, Пакистана…

При этом Азербайджан традиционно пытается возложить на Армению ответственность за возможный провал переговоров, объявляя, будто участие президента Франции в брюссельской встрече — предусловие Еревана.

Однако, как напомнил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, предыдущая встреча в Праге 6 октября, где и была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, назвав логичным, что формат встречи и состав участников должны быть прежними. Посему утверждения Баку о том, что Ереван пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют никакой связи с реальностью.

Глава МИД РА Арарат Мирзоян в интервью «Арменпресс» отметил, что в ходе состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи была достигнута договоренность о следующей встрече. «Мы продолжаем придерживаться этой договоренности и еще раз выражаем готовность организовать в приемлемые сроки встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Европейского совета. Считаем, что состоявшаяся в Праге встреча в таком формате была достаточно эффективной и важной в контексте процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

МИД Франции в ответ на демарш Алиева заявил, что остается привержен поддержке переговоров между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Франция по-прежнему полностью привержена поддержке текущих переговоров после встреч в Брюсселе, Праге и Вашингтоне», — сказал представитель французского МИД на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о том, намерена ли Франция предложить варианты встреч между Алиевым и Пашиняном с участием президента Эммануэля Макрона.

Ну, а пока вслед за Сенатом Национальное Собрание Франции собирается 30 ноября рассмотреть проект резолюции с требованием положить конец агрессии Азербайджана против Армении и добиться устойчивого мира на Южном Кавказе. В документе строжайше осуждается военная агрессия Азербайджана 13-14 сентября в отношении южных и юго-восточных регионов Республики Армения, чей суверенитет был нарушен. Резолюция призывает положить конец военной оккупации Азербайджаном суверенной территории Республики Армения и осуществить незамедлительный и безоговорочный вывод азербайджанских сил, а также немедленно освободить всех армянских военнопленных.

Содержится призыв к правительству Франции проработать на уровне ООН вопрос размещения международных сил для размежевания сторон и прекращения насилия, сконцентрировать усилия на успешном проведении независимого международного расследования действий азербайджанских сил в отношении армянских военных и гражданских лиц.

Резолюция призывает правительство Франции продолжить посреднические и дипломатические усилия для достижения прочного решения в отношении безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с вышеупомянутой резолюцией №520 Национального Собрания, а также усилить поддержку Республики Армения, особенно в отношении гуманитарной помощи, и изучить вопрос об укреплении обороноспособности Армении.

Французские парламентарии призывают правительство Франции рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций в случае продолжения Азербайджаном агрессии и оккупации суверенной территории Армении.