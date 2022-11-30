В рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 29 ноября встретился с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером, государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и политическим директором МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиасом Лютенбергом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, Григорян также провел встречи в Комитете по международным отношениям Бундестага ФРГ.

Стороны обсудили ситуацию в области международной и региональной безопасности.

Секретарь Совета Безопасности представил вызовы безопасности в нашем регионе, а также позицию и усилия Армении, направленные на их решение. Армен Григорян приветствовал принятое правительством Германии решение, согласно которому Армения включена в стратегию реформ Федерального министерства экономического и международного сотрудничества до 2030 года.

В ходе встреч состоялись откровенные беседы по ряду вопросов, касающихся двусторонних армяно-германских отношений. Высоко оценив текущие политические контакты, участники встречи договорились о дальнейшем развитии диалога на высоком и высших уровнях.