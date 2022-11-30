Динамика преступлений, зарегистрированных в Арцахе в текущем году, значительно снизилась по сравнению с 2021 годом.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сообщил начальник Полиции МВД Республики Арцах Артем Арутюнян, который по случаю профессионального дня сотрудника полиции рассказал о работе, проблемах и обязанностях полиции.

«Стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений с высокой степенью общественной опасности, что, по сути, является результатом повседневной работы правоохранительных структур Арцаха, в том числе и полиции», — уточнил начальник полиции Арцаха.

По словам Артема Арутюняна, участились случаи мошенничества, совершаемого с применением компьютерной техники, хищения имущества путем обмана, а также преступлений против общественного порядка и против населения. Случаи умышленного причинения вреда здоровью составляют преобладающее число.

По его словам, первый послевоенный, 2021 год, был тяжелым для всех подразделений полиции, но благодаря принятым оперативным мерам и высокой ответственности сотрудники полиции Арцаха смогли преодолеть это испытание.

«В течение этого года, несмотря на частые пограничные инциденты и регулярные обострения, полиция обеспечила безопасность населения», — подчеркнул Арутюнян.

Коснувшись мероприятий, проводимых в направлении профилактики правонарушений и снижения их показателей, начальник полиции особо выделил роль сотрудников оперативных подразделений, а также территориальных подразделений, осуществляющих круглосуточную службу по предупреждению и раскрытию преступлений.

Согласно его информации, часть преступлений, в основном с использованием компьютерных технологий, была раскрыта в результате сотрудничества с коллегами из Армении. Большой объем работы выполняют подразделения Полиции внешней службы.

Что касается статистики преступлений с применением оружия, то, по словам начальника Полиции Арцаха, определенные результаты дает постоянная разъяснительная работа с населением.

«В большинстве случаев наши соотечественники принимают законное требование сотрудника полиции и добровольно сдают незаконно хранящиеся боеприпасы. Мы пытаемся сократить, или вообще ликвидировать преступления с применением огнестрельного оружия. Это долгосрочный процесс, требующий последовательной работы», — добавил Артем Арутюнян.

По словам начальника полиции, на показатели преступности повлияло и то, что с законодательными изменениями ряд нарушений в сфере ГИБДД стали уголовно наказуемыми.

Серьезное беспокойство вызывает статистика ДТП. Несмотря на высокий уровень обслуживания дорог в столице и на всех межрайонных участках дорог, инциденты неизбежны. От вождения в нетрезвом виде до превышения скорости. Что становится причиной крупных аварий. «Мы выдвигали множество решений, лишение водительских прав, права управления автомобилем, но так или иначе ответственность лежит на участнике дорожного движения», — заключил начальник Полиции Арцаха, добавив, что арцахский полицейский был и есть на переднем крае повседневной борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.По словам Артема Арутюняна, в послевоенный период одним из налаженных звеньев работы Полиции Арцаха стала служба в пограничных населенных пунктах.