Комитет «Ай Дата» Америки призвал законодателей США включить помощь Арцаху в размере 50 миллионов долларов в обсуждаемый пакет расходов на конец года. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение комитета.

В письме на имя председателя Комиссии Сената по международным отношениям Боба Менендеса председатель Комитета «Ай Дата» Америки Раффи Амбарян поблагодарил его от имени армянской общины США и партнеров по коалиции за недавние слушания по политике США на Кавказе.

В ходе слушаний Боб Менендес назвал военную поддержку Вашингтона Азербайджану и отказ от помощи арцахским армянам совершенно неприемлемыми.

В письме, направленном Менендесу было написано: «На слушаниях довольно болезненно было заметно, что в центре вовлеченности США в регионе богатый нефтью Азербайджан, коррумпированная диктатура, которой администрация Байдена позволила диктовать политику США».

В письме, направленном сопредседателю Комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнку Паллоне Раффи Амбарян подчеркнул: «Как известно, администрация Байдена, как и администрация Трампа в прошлом, под давлением Азербайджана проводила безрассудную и безответственную политику блокирования гуманитарной помощи США в Арцах, несмотря на ее серьезную потребность именно там, а также на широкую двухпартийную поддержку, которой эта программа помощи пользуется в обеих палатах Конгресса. Отмена вето Азербайджана на помощь США Арцаху является законодательным приоритетом для Комитета «Ай Дата» Америки, нашей общины и партнеров по коалиции».В сентябре конгрессмен Фрэнк Паллоне и конгрессмен от Невады Дина Титус при поддержке более 45 членов Конгресса обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену и администратору USAID Саманте Пауэр с призывом к «немедленным действиям по выделению значительных средств» для содействия населению Арцаха, находящемуся в большой опасности.