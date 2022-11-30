29 ноября Защитник прав человека Армении Кристине Григорян приняла чрезвычайного и полномочного посла Восточной Республики Уругвай в Армении Эдуардо Росенброка.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе ЗПЧ, Кристине Григорян поблагодарила посла в связи с его визитом и отметила его деятельность, направленную на защиту прав человека.

Посол представил Омбудсмену «Национальный план по борьбе с гендерным насилием», принятый Национальной ассамблеей Уругвая, и передал годовой доклад Омбудсмена Уругвая.

Кристине Григорян отметила, что хотя на государственном уровне нет плана действий по борьбе с домашним насилием в Армении, при премьер-министре действует Совет по делам женщин РА. Она также отметила, что в стране есть национальная стратегия и план действий по защите прав человека, в котором запланированы комплексные действия.

Кристине Григорян представила работы, проводимые в направлении борьбы с насилием в отношении женщин. Она подчеркнула важность образования в этой миссии.

«Осведомленность очень важна, а образование имеет ключевое значение. Правительство взяло на себя обязательство двигаться вперед в этом направлении, и роль ЗПЧ состоит в том, чтобы контролировать эти работы, указывать на проблемы и предлагать решения».

Защитник сообщила послу, что при Омбудсмене создан Общественный совет по правам женщин. Одной из основных задач которого является содействие вовлеченности женщин в правоохранительную систему.

Она представила степень участия женщин в законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Армения.Стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества.