Инвестиционный совет Армении как платформа для диалога между государством и частным сектором за 15 лет своей деятельности инициировал более 25 масштабных законодательных реформ для облегчения деловой жизни в стране.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорили представители Европейского банка реконструкции и развития на церемонии празднования 15-летия Инвестиционного совета Армении.

Инвестиционный совет Армении решением премьер-министра был создан в 2007 году на основе Меморандума между Европейским банком реконструкции и развития и правительством Армении. Вице-премьер Амбарцум Матевосян отметил, что формат Инвестиционного совета, поддерживаемый Европейским банком реконструкции и развития, служит эффективной площадкой для диалога государство-частный сектор в ряде стран, в том числе в Армении.

«Он позволил тесно сотрудничать с бизнес-кругами, выявлять проблемы, мешающие развитию частного сектора, и предлагать решения, направленные на улучшение инвестиционной среды Армении», — отметил Матевосян.

Слышать голос частного сектора в процессе разработки политики — приоритет для правительства в целях обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического развития. В данном контексте вице-премьер особо подчеркнул роль Совета по развитию малого и среднего бизнеса.

«За эти 10 лет портфель реформ, разработанных правительством РА в сотрудничестве с Советом, достаточно обширен. Более 2 десятков отдельных инициатив оказали значительное влияние на создание благоприятной среды для развития малых и средних предприятий, продвижение культуры предпринимательства и бизнеса в Армении. Наше сотрудничество должно быть непрерывным, чтобы сделать бизнес-среду и правовое регулирование малого и среднего бизнеса более эффективными», — сказал вице-премьер.

По словам министра экономики РА Ваана Керобяна, сотрудничество с Инвестиционным советом достаточно эффективно.

«Вместе мы создаем и реализуем множество программ, облегчающих бизнес-жизнь в Армении. Например, в прошлом году совместными усилиями нам удалось изменить порядок предоставления банковских гарантий по госзакупкам, что, на наш взгляд, привело о очень большому экономическому эффекту», — сказал министр.

Инвестиционный совет также участвует в работе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. На каждом заседии утверждаются проекты, важные для малого и среднего бизнеса. По словам министра, инвестиционно ориентированная промышленная политика приносит свои плоды, об этом говорят зафиксированные показатели. Однако он видит необходимость приумножить усилия, согласно плану инвестиции должны быть доведены до 25 % от ВВП, сейчас они составляют около 18 %.

«За последние 15 лет у нас было более 25 масштабных реформ. Последней является программа интеграции высококвалифицированных специалистов, в рамках которой предприятия, привлекающие высококвалифицированных специалистов, имеют возможность получать компенсацию до 70 % от заработной платы, не более 4500 долларов в месяц», — сказал Овсеп Патваканян, глава Инвестиционного совета Армении.Он также упомянул план реформы лизинга. В законодательство был добавлен термин субаренда. В результате реформ за 3 года зафиксирован трехкратный рост пользователей лизингового инструмента. Сегодня обсуждаются меры, направленные на экспортеров в связи с колебаниями курса доллара, но в основном с точки зрения развития рынков деривативов. Это необходимо для предсказуемости на 1-2 года, чтобы экспортеры могли грамотно и правильно организовать свой экспорт. По словам Патваканяна, разрабатывается и вскоре будет принята стратегия развития текстильной промышленности Армении, в рамках которой запланирован ряд других проектов.