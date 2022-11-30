Америабанк запустил новый инструмент для бесконтактных безналичных платежей — Ameria PhonePOS или TelePOS, который позволяет превратить ваш смартфон в POS-терминал и получать платежи в любом месте удобным, быстрым и надежным способом.

Приложение предназначено для юридических и физических лиц, оно дает возможность приема безналичных платежей без физического POS-терминала.

TelePOS — это программное решение нового поколения, благодаря которому для безналичных операций используются новые технологии в соответствии с международными стандартами безопасности. Оно предназначено для смартфонов Android 8.1 и выше с функцией NFC.

Благодаря приложению Ameria PhonePOS, помимо приема платежа, также возможно отслеживать отчеты и отправлять квитанции об оплате на адрес электронной почты клиента.

Терминалы Ameria PhonePOS поддерживают как дебетовые, так и кредитные карты «ArCa», «MasterCard», «Visa» и «Мир».

При активации приложения действует специальное предложение:

Бесплатная карта VISA Business первым 100 клиентам, подключившим услугу;

Бесплатное обслуживание до 31.12.2023, вне зависимости от месячного оборота через Америа PhonePOS;

Бесплатный интернет-банкинг для юридических и физических лиц на весь период обслуживания.

Подробнее о действующем специальном предложении и тарифах по ссылке:

Для активации приложения Америя PhonePOS необходимо посетить любое отделение банка и заполнить заявление-договор на регистрацию торговой точки. Активация и обслуживание услуги бесплатны.Хотя приложение запущено совсем недавно, оно уже успело вызвать большой интерес у клиентов. Их ответы на ряд вопросов о приложении Ameria PhonePOS в видеоматериале: