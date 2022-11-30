Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям, ответил на заявление МИД Азербайджана, относительно того, что на встречах в Праге и Сочи не уточнялось, по каким картам следует делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном.

Эдмон Марукян затронул эту тему, отвечая на вопрос «Арменпресс».

— Господин Марукян, Министерство ИД Азербайджана, в ответ на интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна агентству «Арменпресс», заявило, что в заявлениях по итогам пражского и сочинского саммитов говорилось, что делимитация должна быть проведена в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией. Но в них нет упоминания, на каких картах она должна основываться. И в то же время представитель МИД Азербайджана заявил, что есть азербайджанские села, находящиеся под контролем Армении. Как Вы прокомментируете это утверждение?

— Хочу отметить, что официальные лица Азербайджана должны определиться по вопросу — есть ли граница между Арменией и Азербайджаном или ее нет. Они 12 мая 2021 год и 13 сентября 2022 г., развязав агрессию против Армении и оккупировав суверенные территории Армении, утверждали, что граница не делимитирована, что границы нет, а теперь утверждают, что есть азербайджанские территории, которые находятся под контролем Республики Армения. Делая такое заявление, азербайджанская сторона признает наличие четкой границы между Арменией и Азербайджаном.

Позиция Армении в отношении государственной границы очень четкая и вытекает из международного права. То есть, между Арменией и Азербайджаном существует государственная граница. На основании Алма-Атинской декларации и протоколов к ней стороны подтвердили признание этой границы 7 октября 2022 году на четырехсторонней встрече в Праге и 31 октября 2022 г. в ходе трехсторонней встречи в Сочи.

Констатировав наличие государственной границы, мы неоднократно заявляли, что около 70% пахотных земель ряда сел Тавушской области Армении-села Беркабер и большая часть водохранилища, около 70% пахотных земель села Паравакар, села Айгеовит и Вазашена еще с 90-х годов оккупированы Азербайджаном. Армения будет последовательна в том, чтобы ей были возвращены и упомянутые территории.

Что касается вопроса регулярно поднимаемого Азербайджаном вопроса карт, поскольку в заявлениях нет упоминания о картах и непонятно, по каким картам будет проведена демаркация, то и здесь азербайджанская сторона противоречит сама себе. Декларацией Алма-Аты и приложенными к ней протоколами, взаимным признанием границ друг друга, Азербайджан закрыл тему манипуляций с картами, так как понятно, что речь идет об административных границах республик Советского Союза. Следовательно, и здесь нельзя утверждать, что да, мы признаем территориальную целостность Армении согласно Алма-Атинской декларацией и протоколами к ней, но потом вести неопределенный разговор об исторических картах.

— В создавшейся ситуации какую позицию занимает Республика Армения, на каком основании она должна двигаться вперед, какие пути решения видите Вы?

— Армения неоднократно официально отвечала и предлагала сделать так, чтобы вдоль всей границы не было оккупированных территорий, также предлагала решения по зеркальному отводу войск и созданию демилитаризованной зоны вдоль границы по состоянию на 12 мая. Однако азербайджанская сторона не ответила на эти предложения и не отвела свои войска на места дислокации, существовавшие до 12 мая 2021 года. Затем проигнорировав работу комиссий по делимитации и пограничной безопасности, 13 сентября с. г. развязала новую агрессию, в результате которой на суверенной территории Республики Армения были оккупированы новые участки.

Подводя итог сказанному, должен подчеркнуть, что фундаментальный вопрос заключается в том, что Азербайджан не может утверждать, что есть четкая граница во всех тех случаях, когда делается попытка представить историю территорий Азербайджана, находящихся под контролем Армении, а при развязывании агрессивных военных действий против Армении и оккупации территорий утверждать обратное, что границы нет и она подлежит делимитации.

Все предложения, представленные Арменией, остаются в силе, и в случае наличия политической воли Азербайджана, руководствуясь Алма-Атинской декларацией и приложенными к ней протоколами, исходя из административных границ республик Советского Союза, необходимо двигаться вперед и провести демаркацию взаимно признанных государственных границ, что положительно скажется на состоянии мире до подписания договора.