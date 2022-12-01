Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении, в которой также предлагается ввести санкции против Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице посольства Армении во Франции в Facebook.

Среди прочих положений резолюция Национального собрания Франции:

— призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и их возвращению на Родину;

— предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении;

— призывает правительство продолжать посреднические усилия для решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с положениями Резолюции НС № 502 от 2020 г. (в указанной резолюции предлагается, чтобы правительство признало Нагорный Карабах );

— предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении;

— призывает международные организации принять все меры для защиты армянского культурного и религиозного наследия в Армении и Нагорном Карабахе, на территориях, которые оказались под контролем Азербайджана.

Резолюция представлена от имени большинства Национального собрания, правящей фракции «Возрождение».

На заседании в качестве почетных гостей присутствовали посол Армении во Франции и сотрудники посольства.

Текст резолюции на французском языке доступен по ссылке.