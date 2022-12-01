Национальное Собрание Франции единогласно — «за» 256 из 256 — приняло резолюцию в поддержку Армении и за введение санкций против Азербайджана.

Резолюция, представленная от имени большинства НС ФР — правящей фракции «Возрождение»,

— строжайше осуждает военную агрессию Азербайджана 13-14 сентября с.г. в отношении южных и юго-восточных регионов Республики Армения, чей суверенитет был нарушен;

— призывает положить конец военной оккупации Азербайджаном суверенной территории Республики Армения и осуществить незамедлительный и безоговорочный вывод азербайджанских сил;

— призывает правительство (Франции) проработать на уровне ООН вопрос размещения международных сил для размежевания сторон и прекращения насилия (…), подчеркивает роль Совета Безопасности ООН в заключении соглашения о размещении таких сил;

— призывает немедленно и без предусловий освободить и вернуть на родину всех армянских военнопленных;

— призывает правительство ФР сконцентрировать усилия на успешном проведении независимого международного расследования действий азербайджанских сил в отношении армянских военных и гражданских лиц. Призывает Республику Армения присоединиться к Международному уголовному суду с целью борьбы с безнаказанностью;

— призывает правительство ФР продолжить посреднические усилия с целью решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, согласно положениям резолюции 502 НС от 2020 г., которая предлагает правительству признать Нагорный Карабах;

— призывает международные организации принять все меры по защите армянского культурного и религиозного наследия на территориях Армении и Нагорного Карабаха, находящихся под контролем Азербайджана;

— предлагает правительству ФР рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения оккупации и нападений Азербайджана на суверенную территорию Армении;

— предлагает правительству ФР рассмотреть возможность укрепления оборонных возможностей Армении.

Таковы основные положения принятого документа. С учетом того, что 15 ноября аналогичная резолюция была принята Сенатом ФР, а еще раньше, 25 ноября 2020 г. Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Арцаха, а 3 декабря 2020 г. НС ФР — резолюцию о необходимости защиты армянского населения и признания Арцаха, можно с уверенностью утверждать, что французские законодатели дали своему правительству/президенту карт-бланш на шаги в помощь Армении и Арцаха, а также на введение жестких санкций в отношении Азербайджана. Так что, теперь дело за Макроном. Да и Армении следовало бы активизироваться в этом направлении.

А дело, надо сказать, не терпит отлагательств. Азербайджан продолжает нагнетать обстановку в Арцахе и на территории Армении. Ежедневно, а то и по несколько раз на дню азерпроп распространяет дезинформации о якобы обстрелах с армянских сторон. Азербайджанские дезы опровергаются как Минобороны Армении, так и Армией обороны Арцаха и, что примечательно, дислоцированными в Карабахе российскими миротворцами. Более того, МО Армении в том же ежедневном режиме сообщает об обстрелах с азербайджанской стороны. 29 ноября в результате такого обстрела был ранен военнослужащий ВС Армении.

Российские миротворцы также последовательно фиксируют нарушения режима прекращения огня в Карабахе с азербайджанской стороны, что крайне раздражает официальный Баку, не привыкший к фиксации международными организациями фактов его преступлений. Алиевский режим еще и упрекает миротворцев в использовании армянских названий населенных пунктов и районов Арцаха. С сожалением должно констатировать, что Азербайджан преуспел не только в уничтожении армянского культурно-исторического наследия на временно оккупированных территориях Арцаха, но и в деле фальсификации армянской топонимики, в т.ч. в Википедии.

Российские миротворцы в ответ на претензии Баку отметили, что Вооруженные Силы Российской Федерации и Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в ходе выполнения учебных и боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба ВС РФ. Однако парламент Азербайджана намерен обратиться в Государственную Думу РФ с тем, чтобы в бюллетенях сайта Минобороны РФ вместо армянских топонимов использовались надуманные азербайджанские названия.

Очевидно, что политика Азербайджана направлена на то, чтобы узурпировать, стереть, уничтожить, а потом и вовсе предать забвению этническую принадлежность топонимов. Именно так уже более века поступает Турция, оккупировавшая Западную Армению. Так что, специалистам Арцаха и Армении, названия сел, районов, областей, озер и рек которой азербайджанцы также подвергают тюркизации, следовало бы начать борьбу с попытками наших агрессивных соседей уничтожить бесценную историческую информацию о многотысячелетнем проживании армян на этих территориях.

Топонимика — это, конечно тема отдельного и серьезного разговора. Упоминая об этом векторе политики Азербайджана в данном материале, я лишь хочу подчеркнуть, что Баку и Анкара ведут войну против Армении, Арцаха, всего армянского народа на всех возможных направлениях. И Еревану и Степанакерту следовало бы выработать механизм системного противодействия вражеским поползновениям. Мы и так потеряли много времени.

Азербайджано-турецкий тандем, прикрываясь так называемыми «мирными» процессами, в действительности ведет против Армении и Арцаха самую настоящую войну. В т.ч. силой оружия, о чем было сказано выше. Кстати, тг-каналы отмечают активизацию полетов турецких военных самолетов в Азербайджан. Якобы к учениям готовятся. Очередным. В 2020-ом тоже то и дело учения проводили.

Наблюдатели считают, что распространяемая Баку дезинформация с ложными обвинениями Еревана и Степанакерта в обстрелах азербайджанских позиций вкупе с готовящимися с турками совместными учениями имеют цель подготовить почву для будущей агрессии. Тг-канал armmirotvorec не исключает, что «усиленная азербайджанская группировка у нашей восточной линии соприкосновения будет сковывать наши действия, пока другая группировка азербайджанских бандформирований попытается «закрыть» «Лачинский» коридор». Иными словами, захватить Лачинский коридор, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев.

Азербайджан все больше мотивирован на применение силы для демонстрации своих рычагов воздействия, пишет американский аналитический центр Stratfor. Эксперты центра обращают внимание на то, что за отказом президента Азербайджана Алиева от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Пашиняном якобы из-за перспективы участия в ней президента Франции Макрона, обвинениями Баку в адрес Еревана в якобы использовании Лачинского коридора для поставок оружия в Нагорный Карабах карманные алиевские СМИ начали спекулировать на необходимости нового военного наступления в регионе. Возобновление насильственных инцидентов возможно, по мнению экспертов, либо на армяно-азербайджанской границе, либо в Нагорном Карабахе. Новый всплеск насилия сделает прорыв в мирных переговорах еще более маловероятным к концу этого года, отмечают они.

«Брюссель не отказался от идеи организации четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета. Для председателя Мишеля это важно, и для организации новой встречи проводятся обсуждения с обеими сторонами, но конкретный день переговоров пока не решен», — передает армянская редакция радиостанции «Свобода» со ссылкой на свои источники в Евросоюзе.

Алиев подобные мессиджи продолжает игнорировать.

Ревностно относящаяся к активности ЕС на армяно-азербайджанском треке Россия не стала перехватывать инициативу и организовывать у себя встречу на высшем уровне. Но глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря примет в Москве азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова и обсудит с ним вопросы армяно-азербайджанского урегулирования, ряд актуальных региональных и международных сюжетов. «Особое внимание будет уделено обсуждению и реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября текущего года. Они призваны обеспечить комплексную нормализацию азербайджано-армянских отношений», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посмотрим, как развернутся события…