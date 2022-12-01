Когда ждать снижения уровня инфляции, и ждать ли вообще в обозримом будущем? Будет ли Центробанк и далее увеличивать ключевую ставку, оказывая влияние в том числе и на деловую активность в стране? И, наконец, что будет с курсом армянского драма в ближайшей перспективе? Ответы на эти вопросы попытались дать аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в опубликованном на днях Макроэкономическом прогнозе для шести государств-участников Банка на 2023 год.

«В майском Макроэкономическом прогнозе мы представили базовый сценарий, предполагавший существенное ослабление деловой активности в крупнейших экономиках мира и дальнейшее раскручивание инфляции. На тот момент наши прогнозы выглядели драматичнее консенсуса, но развитие мировой экономики за эти полгода в целом подтвердило их справедливость», — отметил один из авторов доклада, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

В нынешнем Макроэкономическом прогнозе эксперты Банка выделили в глобальной экономике три взаимосвязанных тренда, которые оказывают сильное влияние на экономическое развитие региона операций ЕАБР. Первый тренд — это все более и более раскручивающаяся инфляция. К слову, темпы роста потребительских цен и цен производителей в этом году достигли максимумов за последние несколько десятилетий. Инфляция в зоне евро по итогам октября 2022 г. достигла двузначного числа, составив 10,6% г/г. Такой показатель был зафиксирован впервые за время существования единой европейской валюты. Темпы годовой инфляции в других ведущих развитых экономиках (за исключением Японии) также подобрались к 10%. Цены на энергоносители и удобрения приблизились к уровням, наблюдавшимся только в 2008 г.

Второй тренд заключается в стремительном повышении процентных ставок центральными банками как развитых, так и развивающихся стран.

«Увеличение инфляции до уровней, явно несовместимых с декларируемыми целями политики центральных банков, заставило денежно-кредитных регуляторов ведущих экономик повышать ставки. При этом скорость повышения является максимальной с начала использования ставок в качестве операционных целей денежно-кредитной политики (с конца 1980-х — начала 1990-х). К ноябрю 2022 г. процентные ставки центральных банков большинства развитых стран превышали уровни 2010-2021 гг.», — констатировал главный экономист ЕАБР.

Подобный расклад, естественно, привел к ослаблению деловой активности во всем мире, что, по мнению аналитиков Банка, стало третьим трендом, оказывающим воздействие в том числе и на экономическое развитие стран-участников ЕАБР. По их оценкам, негативное влияние ужесточения денежно-кредитной политики на экономический рост в развитых странах стало заметным уже в третьем квартале текущего года.

«Центральные банки сознательно жертвуют экономическим ростом, чтобы не допустить бесконтрольного повышения цен в будущем. В результате развитые экономики приблизились к состоянию рецессии. Мы ожидаем, что ослабление деловой активности в ближайшие месяцы не остановит повышения процентных ставок», — полагает Е.Винокуров.

Внешние условия могут ухудшиться

Что касается экономической ситуации непосредственно в регионе операций ЕАБР, то в 2022 году она развивалась довольно разнонаправленно. Судя по прогнозу Банка, по итогам этого года экономический спад в регионе может составить 2,3%, главным образом из-за ожидаемого сокращения ВВП России и Беларуси на 3% и 4,6% соответственно. А вот экономики стран Центральной Азии и Армении в 2022 году продемонстрируют рост благодаря увеличившемуся внутреннему спросу и высоким ценам на экспортируемые товары. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают расширения ВВП Армении на 12,5% по итогам 2022 года (это самый высокий показатель роста), Казахстана — на 2,8%, Кыргызстана — на 3,1%, Таджикистана — на 7,5%.

Однако в 2023 году внешние условия для экономик Евразийского региона могут ухудшиться. При этом главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает высокую вероятность рецессии в еврозоне и США.

«Ужесточение финансовых условий приведет к сокращению ВВП развитых стран в 2023 году. Спад может быть умеренным: в рамках нашего базового сценария ожидаем снижения ВВП на 0,3% в США и на 0,6% в зоне евро. В Китае прогнозируем расширение экономики темпами ниже 4%. В силу замедления трех крупнейших экономик мира рост мирового ВВП замедлится с 2,4% в 2022 году до 1,5% в 2023 году. Ослабление экономической активности начнет сдерживать инфляционные процессы в будущем году. Допускаем, что признаки ослабления инфляционного давления подтолкнут центральные банки развитых стран к завершению цикла ужесточения монетарной политики уже в первой половине 2023 года. Мы прогнозируем последнее повышение ставки ФРС в декабре 2022 года и начало цикла ее снижения уже во II квартале 2023 года. При этом допускаем, что в среднесрочной перспективе процентная ставка в США будет поддерживаться вблизи 3%, а ФРС смирится с инфляцией выше текущего таргета в 2%», — спрогнозировал экономист.

До уровня в 438 драмов

Согласно базовому прогнозу, в среднесрочной перспективе инфляция в Армении сформируется в целевом диапазоне ЦБ РА. А на конец 2023 года ее уровень прогнозируется в размере 4,6% г/г. Эксперты указывают на то, что дезинфляционными факторами станут ослабление внешнего ценового давления на фоне жестких денежно-кредитных условий в мире, корректировка спроса в стране и переоцененность курса драма. К концу 2024 года рост цен в Армении, по их мнению, может замедлиться до 3,3%. Этому будут способствовать исчерпание внешнего инфляционного давления, плюс стабилизация внешнего и внутреннего спроса.

В докладе представлен прогноз и относительно курса армянского драма. Так, среднегодовой курс драма к доллару прогнозируется на уровне 438 драмов в 2023 году «Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг по сравнению с экспортом, девальвационные ожидания в связи с геополитической обстановкой, а также ожидания ослабления курса рубля к доллару в следующем году будут способствовать постепенному обесцениванию драма. Вместе с тем поддержку национальной валюте окажут приток денежных переводов, иностранного капитала и сохраняющийся повышенный уровень туристической активности. В результате переоцененность драма в 2023 году сохранится, но будет постепенно сокращаться. Курс сформируется вблизи равновесных значений к концу 2024 года», — говорится в докладе.

Кстати, аналитики Банка ожидают также постепенного ослабления российского рубля к доллару в 2023 году. Сформированная в текущем году переоцененность рубля будет, по их мнению, уменьшаться по мере сжатия профицита внешней торговли. Среднегодовой курс российского рубля к доллару прогнозируется на уровне около 68,4 рублей в 2023 году.

В целом же ВВП Армении, судя по прогнозу, увеличится на 4,2% в 2023 году. Ожидается, что спрос постепенно стабилизируется, рост экономики замедлится и сложится вблизи сбалансированных темпов — 4,2% и 4,3% соответственно в 2023-2024 гг.

«Со стороны внешнего спроса есть одновременно положительные и отрицательные факторы, которые повлияют на экономику Армении. Замедление деловой активности в мире в 2023 году в целом окажет неблагоприятное воздействие. Это выразится в слабом внешнем спросе на экспортируемые товары, в проблемах с их поставками. Возможно снижение объемов денежных переводов, в том числе из США. Вместе с тем потери будут компенсированы, во-первых, переориентацией экспорта в Россию, где в условиях ограничения экспорта из других стран открываются новые возможности для поставок товаров и услуг из Армении. Во-вторых, в условиях ослабления в мире ограничений, связанных с пандемией, восстановятся туристические потоки в страну. Ожидается также сохранение притока денежных переводов из России», — резюмируют авторы Макроэкономического прогноза ЕАБР.