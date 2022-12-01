30 ноября в рамках министерского форума ОБСЕ, проходящего в Лодзи, состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием армяно-чешского сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках. Стороны выразили удовлетворение регулярно проводимыми консультациями между внешнеполитическими ведомствами двух стран, и подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения активизации политического диалога.

Министр Мирзоян представил своему чешскому коллеге последние развития в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахской проблемы.

Касаясь последствий агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении 13-14 сентября, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, неприемлемость применения силы или угрозы силой и неконструктивных подходов Азербайджана.

Арарат Мирзоян и Ян Липавский также обменялись мыслями относительно миссии наблюдателей ЕС в Армении. Министр Мирзоян высоко оценил роль миссии ЕС в контексте обеспечения стабильности.