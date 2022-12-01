Армения не считает, что переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик. Об этом на брифинге заявил председатель комиссии по внешним связям Национального Собрания Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос, говорит ли отмена намеченной встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Алиева о тупике в переговорном процессе и возможности новых приграничных столкновений.



«Мы не считаем ситуацию тупиковой. Мы всего лишь фиксируем, что было четкое соглашение, и Республика Армения не отказывается от этого соглашения. С этой точки зрения позиция и практика Азербайджана не новы. Бывали и другие случаи, когда азербайджанская сторона отказывалась от участия во встречах согласно первоначальной договоренности, что не очень позитивно, но мы не считаем, что этот процесс зашел в тупик», — сказал Агаджанян.

Напомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи, отметив, что армянская сторона согласна на встречу только при участии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он встречаться не желает.