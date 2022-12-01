В Артике, Чамбараке и Тавуше выпал снег. Об этом «Арменпресс» сообщили в Дорожном управлении, отметив, что на автодорогах Апаранского, Спитаковского, Масисского, Армавирского, Горисского районов, на серпантинах Тигранашена и Дилижана и на Мегринском перевале туманы, видимость в пределах 70-100 метров.

Все межгосударственные и национальные автомагистрали открыты.

Во избежание происшествий, ДТП и заторов на дорогах водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.