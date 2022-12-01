Партия «Возрождающаяся Армения», пришедшая в Национальное Собрание VIII созыва в составе оппозиционного блока «Айастан», решением совета от 28 ноября прекращает свою деятельность в законодательном органе — парламенте. Сообщение об этом размещено на странице партии в Facebook.

«Трое из четырех депутатов партии — ее председатель Ваге Акопян, заместители председателя Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян подали заявления в соответствии с законом о сложении мандатов.

Земфира Мирзоева, член партии «Возрождающаяся Армения», представляющая ассирийскую общину Армении в НС по собственному желанию продолжит депутатскую деятельность, временно приостановив свое членство в партии. Такое решение Совета партии является, прежде всего, результатом уважения к национальным меньшинствам РА и имеет целью никоим образом не препятствовать последовательности в постановке и решении проблем национальных меньшинств.

Согласно решению правления «Возрождающейся Армении», члены партии, которые представлены в предвыборном списке блока, но в 2021 году не прошли в парламент, свободны в принятии решения — получить мандат или нет. В случае получения мандата они должны будут покинуть ряды партии…

Партия «Возрождающаяся Армения» продолжит свою деятельность на оппозиционном поле в рамках декларируемых партией ценностей и политики.

В то же время, мы хотели бы поблагодарить наших коллег из фракции «Айстан» НС РА за путь, пройденный вместе и за совместную работу, пожелав им успехов в их деятельности и борьбе», — говорится в сообщении партии.

Напомним, что ранее мандат сложили лидер партии «Мек Айастан», юрист Артур Казинян (единственный представитель партии), адвокат Арам Вардеванян.

Таким образом, в оппозиционной фракции «Айастан» остались представители АРФ «Дашнакцутюн» и ряд беспартийных парламентариев. Так что можно сказать, оппозиционный блок «Айастан» больше не существует.

Что касается пополнения вакантных депутатских мест в оппозиционной нише, отметим, что в предвыборном списке блока много представителей АРФД. В определенных кругах даже бытует шутка, что в скором времени оппозиционная фракция «Айастан» будет представлена одними лишь дашнаками.