В целях представления фактов военных преступлений Азербайджана на суверенной территории Республики Армения и Арцаха директор Фонда «Центр права и справедливости «Татоян»» Арман Татоян провел консультации в Министерстве иностранных дел Австралии.

Как сообщили «Арменпресс» в фонде, на встрече также присутствовали заместитель председателя Комиссии «Ай Дата» Австралии Хажак Кортеан и директор Майкл Колокосян.

Арман Татоян представил на картах задокументированные фондом факты, связанные с вторжениями Азербайджана на суверенную территорию Армении, начиная с 12 мая 2021 года по 14 сентября 2022 года. Он также говорил о праве армян Арцаха на самоопределение.

Арман Татоян с подробностями показал последствия недавних азербайджанских вторжений в Джермук, в Сюникскую и Гегаркуникскую области, подчеркнув, что факты показывают, что Азербайджан даже готовится к зиме, проводит работы по укреплению своих незаконных вооруженных дислокаций на оккупированных территориях Армении, вблизи сел и дорог, прокладывает дороги, строит позиции, строения и блиндажи.

Под непосредственным прицелом вооруженных сил Азербайджана находятся Джермукская ГЭС, Татевская ГЭС, Геганушское хвостохранилище в Капане, аэропорт «Сюник» и другие объекты стратегического значения.

Директор фонда сообщил, что обстрелы с азербайджанской стороны вблизи приграничных общин Армении стали ежедневными. Они терроризируют людей и создают условия, невозможные для жизни в этих местах.

Арман Татоян также представил доказательства разрушения гражданских населенных пунктов, пыток военнослужащих, расчленения тел и расстрела пленных армянских военнослужащих, и то, что армянские военнопленные все еще незаконно задерживаются в Азербайджане и используются для торгов в политических и военных интересах.

Были представлены и зверства азербайджанского спецподразделения «ЯШМА» в отношении женщин-военнослужащих, погибших в ходе нападений, инициированных азербайджанской стороной 13-14 сентября 2022 года.

Арман Татоян предствил доказательства армянофобии и фашистской политики Азербайджана и того, что политика безнаказанности не только не ослабевает, но и углубляется как инструмент сохранения власти. Она охватывает все сферы, от образования до культуры, и имеет как религиозную, так и этническую основу.

Он подчеркнул, что Азербайджан вводит международное сообщество в заблуждение, на самом деле он не имеет никаких мирных намерений. Первоочередным и неотложным вопросом является удаление азербайджанских вооруженных сил с захваченных территорий Армении, из сел и с межобщинных дорог, должна быть демилитаризованная зона безопасности для восстановления нормальной жизни, прав и безопасность людей.