Применение инноваций в работе обеспечивает ее прозрачность и дает возможность гражданам следить за всеми интересующими их процессами. Это также позволяет ускорить процесс решения проблем и предоставлять точную информацию.

Об этом заявил мэр Еревана Грачья Саркисян в ходе конференции «Инновации в развитии общин», добавив, что такие встречи дают возможность повысить осведомленность о проблемах и получить новые предлагаемые решения.

«Еревану есть, что передать в рамках таких обменных программ, потому что свои особенные проблемы имеются и в регионах. Должен сказать, что в Ереване есть ряд проблем, и мы пытаемся обеспечить системные решения этих проблем, чтобы мы смогли использовать эти же решения и в других общинах», — сказал Грачья Саркисян.

Касаясь недавних инноваций, мэр отметил, что в мэрии внедряется новая система управления человеческими ресурсами, которая позволит иметь в одном месте всю базу сотрудников мэрии и более 480 организаций, находящихся в ее подчинении, и осуществлять анализ и переподготовку.

«Сейчас мы обновляем всю базу данных по налогу на имущество, недвижимому и движимому имуществу. Совместно с правительством мы внедрили изменения в начале года, и гражданам уже не нужно будет приезжать в муниципалитет за нулевыми справками. Посредством нового телефонного приложения горожане смогут совершать платежи за вывоз мусора. Применение всего этого даст возможность оперативно решать проблемы, которые есть в городе и которые поднимают горожане», — заключил мэр.

Заместитель начальника отдела сотрудничества Представительства ЕС в Армении Силия Касман, подчеркнула, что Европейский Союз рассматривает инновации как движущую силу экономического развития и роста.

«Мы уверены, что Армении необходимо инновационное развитие, в частности, для создания рабочих мест в регионах. Необходимо укреплять конкурентоспособность, производительность экономики на региональном уровне. Но мы также уверены, что необходимо предоставить возможности в рамках местных органов власти, чтобы ускорить развитие на уровне общин», — сказала она.

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Армении Натия Нацвлишвили отметила, что не может быть единого решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, и если мы сосредоточимся только на одном направлении, например, развитии экономического направления, то мы потеряем возможность бороться с другими вызовами, поэтому нужен комплексный и системный подход.

«С 2021 года целью действий, предложенных программой «Лидеры обществ ради экономического развития», реализуемой ПРООН, является содействие инклюзивному экономическому росту и созданию рабочих мест в общинах путем повышения потенциала органов местного самоуправления и апробации инновационных инструментов, которые принесут гражданам максимально ощутимую пользу», — заключила Натия Нацвлишвили.