Пилотная программа «Снижение негативного влияния миграции на детей» освещает проблемы воспитания детей, фактически растущих без родителей в результате миграции.

В беседе с «Арменпресс» руководитель программ Образовательно-исследовательского фонда «Миллениум» Дина Манукян отметила, что в настоящее время активная миграция оказывает влияние и на структуру семьи и внутрисемейных отношений. Из-за трудовой миграции семьи сталкиваются с серьезными проблемами, изучение которых имеет важное практическое значение.

«С помощью этого пилотного проекта мы попытались понять, как выглядит проблема в нашей стране, с какими сферами она связана, кто является заинтересованными сторонами и с чего нам надо начинать работу? Это пилотный проект, который уже реализован в городах Ванадзор и Алаверди. В рамках проекта мы постарались собрать людей, интересующихся этими проблемами, работающих с такими проблемами, хотя бы в тех городах, где проект реализовывался в качестве пилотного, предоставить им определенную информацию и попытаться поговорить со структурами, которые могут их поддерживать», — сказала она.

Дина Манукян подчеркнула, что в городах Ванадзор и Алаверди они сотрудничали и обсуждали проблемы с представителями органов местного самоуправления, в частности, социальных отделов, Попечительского совета, Единой социальной службы и с социальными работниками.

Они провели встречи с несколькими семьями, проживающими в таком статусе, с общественными и с международными организациями, которые работают в указанном регионе и интересуются данной проблемой.

«Мы очень надеемся, что пилотная программа, которая была запущена для выявления проблем, будет продолжена и заинтересованные стороны заинтересуются этой темой», — сказала Дина Манукян.

Она подчеркнула, что их организация уже более двадцати лет работает во всех регионах Армении, и основной упор делается на развитие различных сфер общин. Они занимаются самыми разными вопросами: от вопросов молодежи до функционирования органов местного самоуправления, децентрализации, разработки бюджетных программ, вопросов женщин и детей, реализации программ туризма в общинах.

По словам Дины Манукян, посредством трудовой миграции родители пытаются создать для своих детей благоприятные материальные условия, фактически оставляя в стороне самые важные вопросы по первичному уходу за детьми, их защите, воспитанию и формированию здоровой личности.

«Семья является важным институтом воспитания. То, что ребенок приобретает с раннего возраста в семье, он сохраняет на всю жизнь. Семья может выступать как положительным, так и отрицательным фактором воспитания», — сказала она, подчеркнув, что дети, растущие в неполных семьях, относятся к так называемой группе риска и формирование их личности может быть затруднено, но при этом численность трудовых мигрантов увеличивается день ото дня.