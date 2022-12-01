CyHub Armenia 10-11 декабря проведет в Ереване конкурс по кибербезопасности под названием Capture the Flag. Как сообщает компания на своей странице в Facebook, цель конкурса — способствовать развитию сферы кибербезопасности в стране.

В ходе конкурса по компьютерной безопасности, соответствующего международному формату, участники должны будут выполнять задания по обеспечению компьютерной безопасности, а также как совершать кибератаки, которые могут произойти в реальной жизни, так и реагировать на них и принимать меры.

Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет: участвовать могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявку.

Отметим, что CyHub Armenia работает в сфере кибербезопасности по трем направлениям: акселерация, услуги и тренинги. Компания сотрудничает с IBM, Cisco, Microsoft, ISTC Foundation и другими компаниями.