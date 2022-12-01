Состоялась церемония награждения победителей республиканского молодежного конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении».

Как сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, в мероприятии приняли участие заместитель министра Артур Мартиросян, первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Геворг Манташян, заместитель министра обороны Арман Саркисян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, заместитель министра окружающей среды Тигран Габриелян и другие лица.

Артур Мартиросян поздравил участников и отметил, что конкурс с каждым годом вызывает все больший интерес, в нем участвуют новые группы и новые лица.

«Этот конкурс соответствует логике молодежной политики Армении и нашим приоритетам развития возможностей молодежи, создания среды для самореализации, продвижения инноваций и творчества.

Важно отметить, что конкурс «100 идей для Армении» не только выявляет новаторские идеи молодежи, развивает и продвигает способности участников, но и помогает молодым людям почувствовать себя патриотами и полноправными гражданами. Одной из важнейших особенностей конкурса является социальная составляющая, которая помогает молодым людям поверить в реализацию собственных идей и, таким образом, также развивает у них ответственность за решение проблем государства и общества», — заявил заместитель министра ОНКС.

Он подчеркнул, что конкурс является составной частью Международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ». Каждые 2 года лучшие идеи направляются в оргкомитет СНГ для их рассмотрения на финальном этапе. Артур Мартиросян выразил уверенность, что и в этом году заявки покажут наилучшие результаты.

Поздравляя участников, первый заместитель министра ВТП Геворг Манташян подчеркнул: «Реализовывать такие программы и создавать платформы — обязанность государства, и это должно быть политическим приоритетом. Таким образом, мы выявляем нашу способную и знающую молодежь и даем ей возможность проявить себя и послужить ради развития и прогресса государства».

Конкурсантов приветствовали и другие заместители министров. Они подчеркнули, что конкурс соответствует политике, принятой Министерствами экономики и высокотехнологичной промышленности — повышению производительности, эффективному использованию природных ресурсов, содействию инновациям и развитию новых технологий.

Конкурс «100 идей для Армении» проводился по 5 номинациям, в рамках которых было подано 54 заявки. Победителями были признаны 5 заявок, каждая из которых получила по 500 000 драмов.

Конкурс проводится с целью развития инновационного мышления молодежи, вовлечения молодежи в процесс решения проблем социально-экономического развития РА, поощрения гражданской инициативы по внедрению научно-технических разработок и инновационных проектов.

Представители государственного и частного секторов, присутствовавшие на мероприятии, выразили готовность рассмотреть возможность поддержки интересных и инновационных идей, не прошедших конкурсный порог.

В пяти номинациях конкурса «100 идей для Армении» победителями стали:

Военные науки: Нвер Ованнисян, «Избегание минных полей»;

Физико-математические науки: Давид Мартирян, Азаравард Гумарян, «Модернизация музейно-экспериментального зала фонда Национальной научной лаборатории А. И. Алиханяна»;

Сельскохозяйственные науки: Диана Гевондян, Сона Николян и Сона Ованнисян, «Биоремедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами, с помощью микробов».

Сельскохозяйственные науки: Татевик Джангирян, «Эффективный метод улучшения гипсоносных почв».

Информационные технологии: Кима Аракелян, «Злинк».

Эксперты оценочной комиссии, говоря о конкурсе, сказали, что отбор был непростым. По их мнению, при продолжении многие идеи обязательно увенчаются успехом и послужат развитию нашей экономики.

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Авторы идей-победителей поблагодарили за предоставленную возможность, подчеркнув, что победа мотивирует и обязывает. Многие из них стремятся увеличить свою команду и расширить рамки программы, чему послужит и полученное вознаграждение.