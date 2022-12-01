В КГД была проведена встреча экспертной миссии программы технической помощи «Развитие возможностей налогообложения криптоактивов и криптомайнинга», проводимой в рамках Инструментов технической помощи и обмена информацией Европейского Союза (TAIEX), на которой присутствовал заместитель председателя Комитета государственных доходов РА Ашот Мурадян.

Как сообщает «Арменпресс», приглашенная на встречу группа экспертов ЕС в составе: Урбана Перссона, Петера Пшибылека и Симона Кюльгрена представила определение и классификацию криптовалюты, налогообложение доходов от криптовалютных операций, налогооблагаемые виды криптовалютных операций и существующий порог необлагаемости налогом таких доходов.

Была представлена история криптовалюты, география, ее преимущества, перспективы развития и виды криптотранзакций.

Эксперты отметили, что за последние два года это вторая программа технической помощи, на предоставление которой КГД подал заявку и получил ее посредством инструмента TAIEX, что обусловлено эффективностью этого инструмента.

Налогообложение криптоактивов и криптомайнинга является одним из важнейших направлений предстоящих реформ налоговой администрирования Армении.

Заместитель председателя КГД Ашот Мурадян заметил, что ожидания от результатов миссии высоки, особенно с точки зрения развития возможностей компетентных кадров КГД.