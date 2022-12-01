Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось первое заседание Совета по мониторингу реализации Стратегии судебных и правовых реформ Республики Армения и плана исходящих из нее действий на 2022-2026 гг.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, согласно повестке дня были утверждены регламент работы Совета, форма отчета и методическое пособие по мониторингу и оценке, представлены мероприятия по реформированию и развитию сферы юстиции в соответствии с вышеупомянутой Стратегией.

Было доложено о ходе реформы судебной системы: отмечено, что вступил в силу закон, согласно которому установлена доплата в размере 80% от зарплаты для судей Конституционного суда, и в размере 50% — для судей Кассационного суда. Разработан пакет по формированию уголовного и гражданского судов первой инстанции в Ереване. Правительством одобрен и представлен в Национальное Собрание проект о создании Апелляционного антикоррупционного суда. Разработан пакет проектов по упрощению процедур организации судопроизводства: введение письменного производства по административным, гражданским делам и делам о банкротстве, восстановление ускоренного производства по уголовным делам и др.

В рамках внедрения платформ “Электронное правосудие” (E-justice) и “Электронный суд” (E-court) начаты работы по разработке модулей оцифровки гражданского судопроизводства и по делам о банкротстве, разработано техническое задание модуля оцифровки административного производства, другие работы находятся в процессе реализации.

Было доложено, что в рамках развития альтернативных методов разрешения споров проведена работа по созданию нового Арбитражного центра: сформирован руководящий консультативный комитет с участием известных национальных и международных экспертов, который утвердил устав арбитражного центра, и в настоящее время разрабатывается Арбитражный регламент. Изменения в закон “О медиации” были приняты Национальным Собранием.

В сфере уголовного права пополнились новыми кадрами следственные органы и прокуратура. В рамках конституционной и избирательной реформ сформированы Совет конституционных реформ и профессиональная комиссия, проведены заседания в Ереване и в областях. Подготовлен доклад “О задачах избирательного законодательства и практики”, на основе которого будет разработан законодательный пакет.

Также были реализованы мероприятия по реформированию других систем отрасли: принудительного исполнения, адвокатуры, банкротства, нотариата. В частности, разрабатывается новая электронная система управления Службой принудительного исполнения, оптимизируется процесс замораживания и конфискации денежных средств на банковских счетах и во вкладах. В нотариальной сфере ведутся работы по созданию электронной системы, запуск которой планируется в первом квартале 2023 года. Завершается разработка электронной платформы банкротства, инициированы законодательные изменения в сфере адвокатуры.

Состоялся обмен мнениями относительно проделанной работы. Были обсуждены вопросы, связанные с социальными гарантиями судебной и правовой сфер, процессом цифровизации, электронными системами, межведомственной интероперабельностью, кадровым обеспечением, инфраструктурным обеспечением, а также конституционной и избирательной реформами.

Премьер-министр подчеркнул важность продолжения судебной реформы и по результатам обсуждений дал соответствующие поручения.