Правительство выделило 1 млрд 342 млн драмов на реализацию программ субсидирования в 8 областях. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства соответствующий проект представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

«Общие ассигнования составляют более 22 млрд драмов, доля государства — 14 млрд драмов», — сказал Саносян.

Заявки на программы субсидирования в основном направлены на капитальные работы в общинах, а именно: благоустройство улиц, парков, скверов, детских площадок, на строительство и ремонт общественных зданий, Домов культуры, детских садов, залов для проведения мероприятий, на строительство и ремонт водопроводов питьевой воды и воды для орошения, канализационных труб, на газификацию жилых массивов и ремонт многоквартирных домов, являющихся общественной собственностью и использующих энергосберегающие средства.