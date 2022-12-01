Недавно в Сенате США прошли слушания по политике Америки на Кавказе. В ходе слушаний председатель комиссии Сената по международным отношениям Роберт Менендес назвал военную поддержку Вашингтона Азербайджану и отказ от помощи арцахским армянам совершенно неприемлемыми.

Конечно, армянская община Америки, в частности, комитет Ай-Дат отправил благодарственное письмо на имя председателя комиссии, в котором говорится, что на слушаниях довольно болезненно было заметно, что в центре вовлеченности США в регионе богатый нефтью Азербайджан, коррумпированная диктатура, которой администрация Байдена позволила диктовать политику США.

Председатель Комитета Ай-Дат Раффи Амбарян письменно обратился также к сопредседателю комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнку Паллоне.

«Как известно, администрация Байдена, как и администрация Трампа в прошлом, под давлением Азербайджана проводила безрассудную и безответственную политику блокирования гуманитарной помощи США в Арцах, несмотря на ее серьезную потребность именно там, а также на широкую двухпартийную поддержку, которой эта программа помощи пользуется в обеих палатах Конгресса. Отмена вето Азербайджана на помощь США Арцаху является законодательным приоритетом для Комитета Ай-Дат Америки, нашей общины и партнеров по коалиции», — говорится в письме.

Напомним, что еще в сентябре конгрессмен Фрэнк Паллоне и конгрессмен от Невады Дина Титус при поддержке более 45 членов Конгресса обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену и администратору USAID Саманте Пауэр с призывом к «немедленным действиям по выделению значительных средств для содействия населению Арцаха, находящемуся в большой опасности».

Ныне же Комитет Ай-Дат Америки призывает законодателей США включить помощь Арцаху в размере 50 млн долларов в обсуждаемый пакет расходов на конец года.

Тем временем, Вашингтон не прекращает военную помощь Азербайджану. Хотя в целом выделяемая Армении помощь больше помощи Азербайджану, тем не менее, военная помощь, идущая под грифом «Конфликты, мир и безопасность» и предоставляемая по линии Министерства обороны США либо равна, либо даже больше. Например, в 2009 году Армения получила 6.417 млн долларов, Азербайджан – 18,63 млн – втрое больше. В 2010 г. Армения получила 8,005 млн долларов, Азербайджан – 15,27 млн, почти вдвое больше. В 2011 году Армения получила 25,29 млн, Азербайджан – 41,65 млн.

Заметим, что и военная агрессия Азербайджана в апреле 2016 года не изменила политику США — в 2017 г. обе страны получили чуть больше 5 млн долларов. А через год Азербайджан получил на 5 млн больше. Еще через год, в 2019-м, Армения получила 7,26 млн, Азербайджан – 18,12 млн — более чем вдвое больше.

А вот какой была помощь США после агрессивной войны Азербайджана против Армении и Арцаха в 2020 году, данные половинчаты.

Примечательно, что благодаря приостановке действия 907-й поправки за неполных два десятка лет США направили Азербайджану около 360 млн долларов военной помощи, что Баку и использовал на оборонные цели, можно сказать, против Армении и Арцаха…

Вышеупомянутая 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы», напомним, была принята в 1992 году. Документ ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. Однако начиная с 2001 года американская администрация временно приостанавливала действие Акта. В определенных кругах бытует мнение: это сделано с целью получить поддержку Азербайджана как транзитной территории для перевозки грузов в Афганистан.

Президент США Джо Байден 24 апреля этого года официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской Турции. А потом, спустя несколько дней, продлил вето на действие 907-й поправки, тем самым разрешив оказание на государственном уровне военной помощи Азербайджану, которого некоторые страны, определенная часть сенаторов и конгрессменов США считают агрессором.

Тем временем Азербайджан продолжает массированные обстрелы суверенной территории Армении и Арцаха. Когда верстался номер, стало известно, что ночью подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных на восточном участке границы.

Эти нарушения режима прекращения огня (соответствующий документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в ноябре 2020 года) фиксирует не только армянская сторона.

Дислоцированный в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент зафиксировал на днях, что в Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека.

…Два года минуло после окончания последней Карабахской войны, но до сих пор идет работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Так, всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2493,5 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26759 взрывоопасных предметов.

Несмотря на присутствие наблюдательской миссии стран Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан продолжает каждый Божий день обстреливать территорию Арцаха и Армении.

Дабы пополнить свой бесчеловечный облик, Азербайджан полностью заблокировал миссию гуманитарных организаций в Арцах.

Посмотрим, как будут реагировать законодатели США на призыв Комитета Ай-Дат оказать помощь действительно нуждающемуся в ней Арцаху. Не военную, а именно гуманитарную.А пока что принято решение оказать военную помощь богатой нефтью коррумпированной диктатуре Азербайджана. Притом — на государственном уровне.