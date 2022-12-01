Правительство утвердило порядок оказания государственного содействия коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий.

Как сообщает «Арменпресс», проект на очередном заседании правительства представил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.

По словам министра, необходимость принятия проекта решения связана с тем, что в настоящее время на мировом рынке информационных технологий происходит много изменений, которые цепным образом повлияли на ИТ-сектор Армении, также в связи с укреплением драма, доходы компаний ИТ-сектора, получаемые от экспорта сократились в драмовом выражении.

«Помимо всего этого, в марте мы презентовали программу содействия в виде 50-процентного возмещения налога на прибыль, а летом вместе с партнерами ЦБ начали обсуждения и тренинги по управлению финансовыми рисками и использованию новых финансовых инструментов для заинтересованных представителей. Но, учитывая новые реалии, теперь могут пострадать системообразующие ИТ-компании. Для этого мы несколько месяцев проводили исследования, встречались с представителями как крупных, так и небольших компаний сферы. И, придерживаясь принципа, принятого правительством, мы были против простого предоставления субсидии. Было много предложений, которые не были приняты, однако в результате обсуждений с нашими коллегами в правительстве мы разработали относительно сбалансированный проект решения», — сказал Хачатрян.

Согласно представленному проекту, правительство предлагает оказать государственную поддержку тем организациям и индивидуальным предпринимателям сферы ИТ, которые не уменьшили фонд оплаты труда своих работников более чем на 20 % в период с июня по октябрь 2022 года, а также объем услуг, экспортируемых ими за границу в период оказания поддержки, составит не менее 70% реализации.

«Цель проекта состоит и в том, чтобы дать организациям сектора время на трансформацию своей бизнес-модели, адаптацию к текущим условиям и на решение проблем. По предварительным данным, объем оказанной господдержки составляет около 10 млрд драмов.

Оказание содействия даст возможность сохранить рабочие места, не снижая при этом заработную плату сотрудников, что создаст потенциал для адаптации и развития организаций», — заключил Хачатрян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что они уже давно получали от представителей ИТ-сектора предупреждения, что в результате укрепления драма им придется столкнуться с определенными рисками, и они ждали поддержки со стороны правительства.

«Следует отметить, что у нас были различные обсуждения в формате представителей правительства и ИТ-сектора. Мы были готовы оказать содействие, но, с учетом прежнего опыта, есть проблема, чтобы содействие было максимально адресным и результаты содействия были бы не только на месте, но и оказали положительное влияние на ИТ-сферу и экономику», — заключил Пашинян.