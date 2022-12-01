С 1 по 4 декабря в Ереване будет находиться старший советник по переговорам на Кавказе Филипп Рикер.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило посольство США в Армении.

«В ходе визита с 1 по 4 декабря посол Рикер встретится с государственными чиновниками, представителями гражданского общества и с другими лицами, чтобы обсудить содействие Соединенных Штатов прямым армяно-азербайджанским переговорам, направленным на достижение прочного мира», — говорится в сообщении посольства США.