В госбюджете на 2023 год определенно зафиксировано обязательство правительства обеспечить 7-процентный экономический рост.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 1 декабря заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Все наши программы будут очень важны для обеспечения 7-процентного роста, потому что мы получаем от компаний тревожные сигналы, что они видят очень серьезные проблемы для своего потенциального роста в следующем году, что они, возможно, не смогут удержать темп из-за нехватки рабочей силы», — сказал он.

Пашинян надеется, что, несмотря на инфляцию, в следующем году уровень бедности будет ниже.

«На чем это основано, во-первых, на исключительно высоком количестве рабочих мест, беспрецедентном фонде оплаты труда, беспрецедентно низком уровне безработицы и значительном росте капитальных расходов государственного бюджета на следующий год», — подчеркнул премьер министр.