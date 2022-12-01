По данным за второй квартал 2022 года уровень безработицы составил 13%, в 2021 году он составлял 14,5%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 1 декабря заявил заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, подчеркнув, что уровень безработицы значительно снизился.

«Что касается рабочих мест, то на сегодняшний день Единая социальная служба зафиксировала 3260 вакансий, а по данным Статистистического комитета их 9800. В этом году у нас зарегистрировано 50 400 безработных. Это число уменьшилось на 8 000 по сравнению с 2021 годом», — сказал министр.

Он добавил, что в ближайшие 3 года возникнет потребность в работниках сферы сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли, IT, транспорта и здравоохранения.