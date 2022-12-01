В своей речи на заседании правительства 1 декабря премьер-министр Никол Пашинян коснулся проблемы незаконных строений, констатировав, что демонтаж незаконно возведенного киоска может затянуться на годы и даже десятилетия.

«К примеру, если кто-либо решит за одну ночь установить в центре площади Республики киоск, потом выяснится, что необходим затянувшийся на годы судебный процесс», — сказал премьер, напомнив, что в ночь после голосования на внеочередных парламентских выборах 2021 года, когда некоторые, надеясь, что произойдет смена власти, в течение одной ночи заполонили киосками половину территории административного района Ачапняк.

«Я очень рад, что мы умели проявить волю, и по моему указанию все эти киоски были демонтированы за несколько дней. Есть факты, когда некто 20-30 лет назад в одном из ереванских парков установил ржавый киоск, и до сих пор наши государственные органы исписали, так сказать, 500-600 килограммов бумаги по поводу этого незаконного строения», — сказал Никол Пашинян.

Премьер посчитал весьма важным изыскать законодательные регулирования для решения проблемы незаконных строений и принять политическое решение.

«В конце концов, общественный интерес не может уступать интересам личности, владеющей правом на киоск. Мы должны решить эти проблемы, приняв также политические решения.

Если есть также необходимость законодательных корректировок в этом контексте – давайте инициируем эти законодательные изменения, потому что порой возникает впечатление, что наши законодательные регулирования призваны защищать не законность, а беззаконие. Так продолжаться не должно. Не может общественный интерес уступать интересам личности. Необходимо изыскать законодательные решения», — подчеркнул Никол Пашинян.

С целью повышения дисциплины застройщиков Министерство финансов предлагает повысить ставки местных пошлин на получение или продление разрешения на застройку. Об этом заявил на заседании Кабмина министр финансов Тигран Хачатрян, представив пакет законодательных поправок в «Налоговом кодексе Республики Армения» и ряде действующих законов. Цель инициативы, по словам министра, повысить дисциплину в вопросе завершения ряда объектов «долгостроя».

Первое из предлагаемых регулирований касается случаев, когда срок первого разрешения на строительство истекает – имущественный налог должен выплачиваться как за завершенный объект.

Второе – одной из основных причин «долгостроя» являются низкие ставки местной пошлины за разрешение на строительство.

«К примеру, в Ереване, в любой зоне, ставка местной пошлины за разрешение на строение площадью 5 тысяч кв.м. может составить 500 тыс. драмов. Предлагаем ставку этой пошлины повысить в соответствие с кадастровым зонированием – причем повышение может достигать от двукратного до десятикратного. Проще говоря, для получения разрешения на строительство в 1-4 зонах Еревана строения площадью 5 тысяч кв.м. ставка местной пошлины составит не 500 тысяч а 5 миллионов драмов», — сказал министр.

«Порой становимся очевидцами, когда где-то закладывается строительный фундамент, и тем дело заканчивается. Годами, порой десятилетиями дело дальше не двигается, — сказал премьер-министр. — И это расценивается как нормальное явление. Никто не констатирует, что это — неуважительное отношение к обществу. Искажается эстетический облик местности, со всеми вытекающими последствиями. Этим законопроектом предлагаем при вторичном продлении разрешения на застройку исчислять пошлину по другим ставкам».