В 14:20 1 декабря в Национальный центр кризисного управления поступила информация, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, на место выехали две боевые части из состава пожарно-спасательных отрядов Ереванского спасательного управления МЧС, три спасательных отряда Специального спасательно-оперативного центра Управления спасательных сил и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.

На месте обнаружено 2 обгоревших тела.

Пожар был потушен в 14:41.