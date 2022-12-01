Дом моды HENDERSON открыл свой флагманский магазин в центре Еревана по адресу Саят-Новы 8. Мужская одежда, обувь, аксессуары – весь ассортимент гардероба, одновременно в нескольких стилистических направлениях: классический, повседневный, спортивный. Представленный модный ассортимент не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя.

По словам основателя и президента компании Рубена Арутюняна, в Армении для HENDERSON существуют комфортные условия работы, так как страна является членом Евразийского экономического союза, что подразумевает удобные таможенные и другие правила.

«В рамках нашей новой стратегии мы выходим на международный рынок, и решение начать с Армении обусловлено желанием применить наши технологии и знания на родине. Кроме того, мы рассматриваем Армению как «площадку» для выхода на рынки других стран», — сказал на церемонии открытия Рубен Арутюнян, сообщает «Арменпресс».

Бренд ставит перед собой цель занять лидирующие позиции в сегменте ретейла мужской одежды Армении. Появлению флагманского салона на Саят-Новы предшествовало открытие первого магазина Дома моды HENDERSON за пределами РФ – на первом этаже торгового центра «РИО» в Ереване. В 2023-2024 годах Дом моды HENDERSON откроет другие салоны в Ереване и Гюмри.

HENDERSON выделяется не только конкурентоспособным ценовым предложением, но и инновационным подходом. Все делается для наилучшего обслуживания клиентов. Клиенты Дома моды в Армении могут воспользоваться не только интернет-магазином HENDERSON.am, но и бесплатной услугой корректировки купленных изделий по фигуре. Сервис индивидуального пошива HENDERSON Su Misura позволит клиенту получить костюм, пальто или рубашку по индивидуальным меркам. В рамках этого сервиса Бренд использует ткани ведущих итальянских и европейских фабрик (Reda, Vitale Barberis Canonico, Drago, Albini, Thomas Mason и др.). Покупателям Бренда будет предоставлена возможность выбора из более чем 5 000 видов шерстяных тканей.

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За почти 30 лет HENDERSON стал крупнейшим федеральным ритейлером мужской одежды в России и предлагает современную мужскую одежду в более чем 150 магазинах от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Грозного. HENDERSON — один из немногих брендов, работающих в сегменте доступной роскоши.