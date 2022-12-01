МИД Армении публикации азербайджанских СМИ о трехсторонней встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Турции в Польше назвал преувеличенными.

«Трехстороннюю встречу министра иностранных дел Армении Мирзояна с главами МИД Турции и Азербайджана в равной степени можно назвать и четырехсторонней, в какой-то момент и пятисторонней, затем трехсторонней в другом формате и так далее.

На снимке перед церемонией открытия министерского саммита ОБСЕ министр иностранных дел Армении, министр иностранных дел Австрии, Верховный комиссар ЕС, министр иностранных дел Турции и министр иностранных дел Азербайджана ведут короткую вежливую беседу.

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Публикации азербайджанских СМИ о трехсторонней встрече преувеличены», — говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-секретаря МИД РА в Facebook.

К публикации приложены и фотографии.