1 декабря в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Главы МИД обсудили ряд вопросов армяно-греческого сотрудничества, основанного на связях двух братских народов. Стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в своих регионах и о международной обстановке.

Министр Мирзоян представил своему коллеге позиции армянской стороны по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, а также по ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян подчеркнул, что воинственная риторика азербайджанской стороны и непрекращающиеся в последнее время пограничные провокации содержат большую опасность новых агрессий со стороны вооруженных сил Азербайджана.

На встрече был обсужден и процесс нормализации отношений между Армение и Турцией.