1 декабря в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники подчеркнули важность развития двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и общих демократических ценностях.

Сторону коснулись и развития отношений между ЕС и Арменией.

Арарат Мирзоян и Урмас Рейнсалу обсудили вопросы международной и региональной повестки. Министр иностранных дел Армении представил коллеге позиции армянской стороны относительно установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.

Армянская сторона подчеркнула важность деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении, которая способствует стабилизации ситуации в регионе.