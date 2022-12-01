1 декабря в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Ливией Лой.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, обменялись мнениями об эффективном сотрудничестве на международных площадках.

В центре внимания сторон были и вопросы региональной и международной повестки дня.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге позиции армянской стороны относительно установления стабильного мира и безопасности в регионе, подчеркнув неприемлемость непрекращающихся провокационных действий Азербайджана и агрессии против суверенных территорий Армении, также и необходимость вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и решения гуманитарных вопросов.

Обе стороны подчеркнули непременность строгого соблюдения режима прекращения огня.