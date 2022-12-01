Председатель НС А.Симонян находится с трехдневным рабочим визитом в Катаре по приглашению Председателя Маджлис аль-Шура Государства Катар Хассана бин Абдуллы аль-Ганима.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в рамках визита глава законодательного органа Армении встретился с вице-председателем Маджлис аш-Шура Хамдой бинт Хасан бин Абдалрахман аль-Сулейти. Во встрече участвовали парламентарии из других арабских стран и председатель Арабского консультативного совета Мехраба д-р Саид Мокадем.

На встрече обсуждены возможные направления сотрудничества с Катаром в парламентском формате. Обоюдно отмечено развитие отношений между законодательными органами, еще более укрепляющее двусторонние межгосударственные связи во благо процветания дружественных народов.

“Уверен, армяно-катарское взаимодействие имеет большой потенциал развития и расширения, и я как председатель Национального Собрания Республики Армения готов содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества Армения – Катар в интересах наших дружественных народов«, — отметил, в частности, председатель НС Армении.

Партнеры ознакомились со зданием парламента.

Председатель НС Армении подчеркнул важность открытия посольства Армении в Катаре в развитии и укреплении двусторонних отношений, добавив, что такую же роль сыграет учреждение посольства Катара в Ереване.

В завершение также обратились к проходящему ныне в Катаре чемпионату мира по футболу. Участники встречи передали слова благодарности Председателю Маджлис аль-Шура Хассану бин Абдулле аль-Ганиму за приглашение на чемпионат.