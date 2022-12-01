Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал его визит в регион и высоко оценил роль США как государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой, в том числе вопрос формирования международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанских отношений, региональной стабильности и другим темам, связанным с безопасностью.

Стороны коснулись и вопросов сотрудничества в рамках армяно-американского стратегического диалога. Было отмечено постоянное содействие США эффективному проведению в Армении демократических реформ.