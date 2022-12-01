1 декабря в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландбергисом.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, стороны отметили положительную динамику в развитии межгосударственных отношений между Арменией и Литвой, выразив удовлетворение в связи с периодически осуществляемыми взаимными визитами на высоком уровне. В контексте развития торгово-экономических связей была подчеркнута эффективная работа Межправительственной комиссии.

Арарат Мирзоян и Габриэлюс Ландсбергис коснулись и ряда актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Глава МИД Армении представил ситуацию, сложившуюся на Южном Кавказе, а также позиции армянской стороны в вопросе установления стабильного и длительного мира и прилагаемые в этом направлении усилия. Арарат Мирзоян подчеркнул, что продолжающаяся оккупация Азербайджаном суверенной территории Армении, провокационные действия и воинственная риторика ставят под угрозу хрупкую региональную стабильность.

Стороны обменялись мнениями относительно деятельности наблюдательской миссии Евросоюза в Армении. Арарат Мирзоян подчеркнул, что миссия играет положительную роль в обеспечении стабильности в регионе.