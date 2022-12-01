Личности погибших в результате авиакатастрофы в Джрабере уже установлены. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Двое погибших в результате авиакатастрофы в Джрабере, являются гражданами России. Это пилоты: А. П. (1979 г.р.) и В. Р. (1983 г. р.)», — говорится в записи.

1 декабря в 13:11 по местному времени прервалась связь с частным самолетом типа BeechCraft 95, следовавшим по направлению Ереван-Астрахань.

В 14:20 по местному времени самолет, потерпевший крушение, был обнаружен в районе села Джрабер Котайкской области.