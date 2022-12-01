Губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян принял руководителя наблюдательной миссии ЕС Линн Неттельвик и других членов группы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе областной администрации Гегаркуника, во встрече также принял участие командующий 2-м армейским корпусом ВС Армении, полковник Ваграм Григорян.

В продолжение предыдущих рабочих обсуждений и визитов Карен Саркисян представил членам наблюдательной миссии ЕС необходимую информацию о ситуации и развитии событий в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов в результате военной агрессии 13-14 сентября 2022 года.

Командующий вторым армейским корпусом ВС Армении Ваграм Григорян также представил информацию о ситуации в различных приграничных районах Гегаркуникской области.

Стороны обсудили существующие приграничные риски, возможное продление пребывания группы наблюдателей миссии ЕС в регионе и другие темы.

«Надеюсь, что присутствие наблюдателей ЕС в области даст возможность более объективно оценить сложившуюся ситуацию и будет способствовать мирному урегулированию проблем», — сказал губернатор области Карен Саркисян.

Члены наблюдательной миссии ЕС выразили удовлетворение обсуждением и представленной содержательной и полной информацией.