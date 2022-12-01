Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы внедрения комплексной системы медицинского страхования.

Премьер-министру было доложено о выполнении данных по итогам предыдущего обсуждения поручений. Министр здравоохранения Анаит Аванесян представила доработанный вариант проекта концепции внедрения комплексной системы страхования, отметив, что он обсуждался с коллегами из правительства и Национального Собрания, уточнен ряд концептуальных принципов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было отмечено, что после утверждения концепции начнется процесс законодательного обеспечения, параллельно будут осуществляться процессы инфраструктурного обеспечения, внедрения стандартов качества, повышения профессиональной подготовки и лицензирования.

Напомним, что систему медицинского страхования планируется запустить для всего населения Республики Армения в поэтапном варианте до 2027 года с добровольным и обязательным компонентами участия.

В формате обмена идеями были обсуждены вопросы, связанные с финансовой оценкой страховой системы, механизмами финансирования и управления.

Премьер-министр поручил привести проект концепции в окончательный вид и начать процесс разработки законопроекта.