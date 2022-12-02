Армения по-прежнему считает, что ОБСЕ, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, механизмы ОБСЕ с их накопленными знаниями и опытом могут и должны способствовать укреплению стабильности и установлению прочного и длительного мира в нашем регионе.

Как сообщает Арменпресс, об этом на 29-м министерском заседании ОБСЕ в польском городе Лодзь заявил министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.

В числе других тем он коснулся провокационных и агрессивных действий, осуществленных Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха в марте и августе этого года.

«Грубо нарушив Трехсторонние заявления, Азербайджан фактически провел этническую чистку еще одного населенного пункта Нагорного Карабаха и попытался воспрепятствовать функционированию Лачинского коридора, являющегося «дорогой жизни» для более 120 тысяч человек», — сказал Мирзоян.

«Мы считаем, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха также должен решаться комплексно. Эти вопросы всегда были в центре мирного процесса под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — добавил глава МИД Армении.