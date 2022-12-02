Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения.

Как сообщает Арменпресс, МИД Армении опубликовал Совместное заявление министров иностранных дел Армении и Венгрии, в котором говорится:

“1 декабря 2022 года на полях СМИД ОБСЕ в городе Лодзь состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

Обе стороны согласились с тем, что между армянским и венгерским народами существуют глубокие исторические и культурные связи, а также общее христианское наследие, а также подчеркнули важность улучшения отношений между Республикой Армения и Венгрией. Они также подчеркнули роль армянской общины Венгрии как официально признанного национального меньшинства, являющегося одним из мостов между двумя народами.

Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они согласились восстановить полные дипломатические отношения, выразив намерение открыть новую главу в своих отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении к международному праву.

По итогам встречи правительства двух стран назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в области торговли, культуры, образования и туризма. Необходимые дипломатические и административные процедуры начнутся в ближайшие дни”.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены в 2012 году решением Совета национальной безопасности Армении. Причиной стала экстрадиция Сафарова, отбывающего наказание в Венгрии, в Азербайджан после инцидента в 2004 году в Будапеште, когда азербайджанский военнослужащий Рамиль Сафаров убил топором спящего армянского лейтенанта Гургена Маргаряна.