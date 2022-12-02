В рамках министерского заседания ОБСЕ в Лодзи 1 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Словения Таней Файон. «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Аамении.

Главы МИД Армении и Словении обсудили ряд вопросов двусторонней повестки и выразили готовность предпринять активные шаги для более эффективной реализации потенциала, имеющегося в армяно-словенских отношениях. Стороны обменялись мнениями по углублению сотрудничества и на международных площадках.

Были обсуждены вопросы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес. Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в регионе в результате максималистской позиции и агрессивных действий Азербайджана, позиции армянской стороны относительно установления стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В повестке дня встречи были также вопросы, связанные с деятельностью миссии наблюдателей ЕС в Армении.